La Comunitat Valenciana vacuna 10.000 escolars en 159 col·legis el primer dia d’immunització a xiquets de 9 a 11 anys

La primera jornada de vacunació pediàtrica contra el coronavirus s’ha desenvolupat amb normalitat a la Comunitat Valenciana. En total, 10.016 escolars de 159 centres educatius han rebut la primera dosi de la vacuna contra el coronavirus sense que s’hagen registrat incidències significatives. Per províncies són 21 col·legis de Castelló (853 estudiants), 81 de València (5.706) i els 57 restants de la província d’Alacant (3.457).

Si bé la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública no ha facilitat la dada dels alumnes que per algun motiu no s’han vacunat en la primera jornada per tal com aquesta xifra pot variar en els pròxims dies, com a exemple, en el col·legi Antonio Machado de València s’ha administrat la dosi a un 78% dels alumnes susceptibles de ser immunitzats i en l’Eusebio Sempere d’Alacant el percentatge ha sigut del 72%.

Les conselleries de Sanitat Universal i Salut Pública i Educació, Cultura i Esport han organitzat la campanya en dues fases. La primera ha arrancat amb l’alumnat dels centres d’Educació Especial i dels centres rurals agregats, perquè, en aquests, les singularitats de l’alumnat o l’ús compartit d’espais físics recomanen que la seua immunització siga prioritària.

En aquesta mateixa fase, per a la qual està utilitzant-se la remesa de 150.000 dosis de la vacuna pediàtrica de Pfizer/BioNTech que la Comunitat Valenciana ha rebut aquesta mateixa setmana, també està vacunant-se l’alumnat de 6é, 5é i 4t de Primària de tots els centres escolars, amb independència de la titularitat.

Després de Nadal, serà el torn de l’alumnat de menys edat. En total, estan cridats a vacunar-se tots els xiquets i xiquetes d’11 a 5 anys que resideixen a la Comunitat Valenciana, uns 330.000.

El procés està desenvolupant-se en els mateixos centres escolars, en horari lectiu i per nivell educatiu, per preservar els grups habituals de convivència. Això significa que si un menor ha complit 10 anys, però, per qualsevol circumstància, segueix en segon o tercer de Primària, es vacuna amb els seus companys d’aula.

Ara bé, els xiquets i xiquetes pertanyents al grup de condicions de risc molt alt o en tractament immunosupressor es vacunaran, sempre que no hi haja contraindicació mèdica, al seu hospital o centre de salut.

Llevat d’aquestes excepcions, s’ha optat per vacunar en els col·legis, perquè “hi ha experiències prèvies, perquè són espais en què és fàcil arribar a la totalitat dels menors i perquè, en realitat, no hi ha grans diferències entre immunitzar en un centre docent o en un centre de vacunació massiva”, en paraules del cap del Servei de Promoció de la Salut i Prevenció en les Etapes de la Vida de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, José Antonio Lluch.

La immunització pediàtrica, autoritzada la setmana passada per la Comissió de Salut Pública del Ministeri de Sanitat, cobra una rellevància especial en la conjuntura actual per tres motius que detalla José Antonio Lluch: “Primerament, la incidència en aquest grup és la més alta de totes les edats, si bé és cert que, per sort, els xiquets no solen patir una Covid greu. A més, la seua vacunació permetrà avançar en la normalització de les seues vides i, en tercer lloc, ajudarà a reduir també la incidència general. D’acord amb un informe que va publicar fa uns dies el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties, l’impacte que pot tindre la vacunació en els xiquets, fins i tot amb cobertures no massa altes, pot ser significatiu en el conjunt de la població”.

Huit setmanes entre les dues dosis per a optimitzar la protecció

Per poder rebre la vacuna, la família ha d’haver lliurat en el centre una autorització signada per mare, pare, tutor o representant legal. Si es considera necessari, un parent pot estar present en el moment de la vacunació en pro del benestar emocional del menor. En tot cas, s’han d’evitar les aglomeracions, cal romandre en el recinte el mínim temps possible, s’ha de portar posada sempre la màscara i respectar la distància interpersonal.

La segona dosi de la vacuna s’administrarà d’ací a huit setmanes, tal com marca l’Estratègia Nacional de Vacunació, per incrementar la resposta immune, així com per tindre vacunats amb una dosi almenys tots els menors d’11 a 5 anys en el mínim temps possible.

Si un menor cau malalt, està en aïllament el dia de la vacunació o no pot acudir a la cita per qualsevol altra causa, podrà vacunar-se quan els equips sanitaris tornen al seu centre educatiu per continuar amb la vacunació de les cohorts autoritzades.

Personal facultatiu, infermeria i suport logístic

La unitat que es desplaça al centre escolar, segons detalla la directora d’Infermeria d’Atenció Primària del Departament de Salut de Castelló de la Plana, Inmaculada Fabregat, està integrada “per personal facultatiu, d’infermeria i de suport logístic”.

Abans d’arribar al col·legi, l’equip mèdic es coordina amb la direcció del centre educatiu per saber amb precisió el nombre de dosis que ha de portar, així com per organitzar amb antelació l’operatiu: “La comunitat educativa ha mostrat durant tot aquest temps una col·laboració estretíssima amb el personal sanitari, el compromís del qual és encomiable, a l’hora de detectar casos i tallar cadenes de transmissió. Amb la vacunació, aquesta cooperació s’incrementa més, si és possible, per protegir la població infantil, els vertaders herois aquests dies, i el seu entorn”, comenta la directora Atenció Primària del Departament General-Alacant, Inés Montiel.

D’altra banda, els que compleixen 12 anys entre la primera dosi i la segona reben la primera de la vacuna pediàtrica i la segona, d’adult (la recomanada a partir dels 12 anys) amb el període establit de huit setmanes per a la segona dosi.