La Comunitat Valenciana vacunarà 330.000 xiquets entre 5 i 11 anys des del 15 de desembre en els col·legis

El dispositiu de vacunació per a immunitzar als xiquets entre 5 i 11 anys es durà a terme en els centres escolars mateixos a partir del pròxim 15 de desembre.

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, va anunciar dijous que els 330.000 menors en aquesta franja d’edat es podran començar a vacunar amb les 150.0000 dosis pediàtriques de la vacuna de Pfizer que rebrà la Conselleria el dilluns 13 de desembre.

En aquesta línia, Barceló va comentar que la immunització es durà a terme en els centres educatius, als matins, en horari lectiu, i començarà en una primera fase pels col·legis d’educació especial i amb els menors immunodeprimits. Posteriorment, seguirà un ordre d’edat, com s’ha fet amb la població general, i es vacunarà els menors de 11, 10 i 9 anys.

Després es continuarà descendint en grups d’edat fins a completar la vacunació de la totalitat dels 330.000 xiquets i xiquetes de 5 a 11 anys de la Comunitat Valenciana.

L'objectiu és acostar la vacuna enfront del coronavirus a la població menor, i evitar el desplaçament, tant dels pares com de l'alumnat, als centres sanitaris, de manera que el procés de vacunació es realitze de la forma més organitzada, àgil i ràpida possible. Per a això, des dels Departaments de Salut es contactarà amb els centres educatius per a establir un calendari amb els horaris i les citacions.

La vacunació requerirà l'autorització prèvia dels pares, mares o tutors legals del menor, de manera que únicament s'immunitzarà als xiquets i xiquetes que compten amb aquesta autorització.

Finalment, els centres educatius habilitaran els espais més idonis per a acollir el punt de vacunació mòbil, en el qual s'instal·laran els professionals sanitaris per a atendre i vacunar als menors.

La Comissió de Salut Pública, formada per tècnics del Ministeri de Sanitat i de les comunitats autònomes, va aprovar el 7 de desembre passat la vacuna infantil per a aquesta franja d’edat.

La vacuna pediàtrica aprovada està fabricada per Pfizer i s’administra en dues dosis. L’interval d’administració de la segona injecció serà de huit setmanes per a tindre vacunats al més prompte possible amb una dosi tots els menors d’entre 5 i 11 anys, segons el Ministeri de Sanitat. La separació més gran entre injeccions, més del doble que en el cas de la vacuna d’adults comercialitzada per la mateixa marca, també contribueix a incrementar la resposta immune.

La decisió d’estendre la vacunació als menors de 12 anys a Espanya respon a l’objectiu de disminuir la càrrega de malaltia d’aquest col·lectiu i també la transmissió en l’entorn familiar, en els centres educatius i en la comunitat. La Comissió de Salut Pública creu, a més, que la vacuna pot protegir no sols de la malaltia aguda, sinó davant possibles afeccions a futur i davant de la síndrome de COVID persistent, sobre la qual encara planegen molts interrogants.

A la Comunitat Valenciana, la incidència acumulada per cada 100.000 habitants en 14 dies en el grup d’edat de menors de 12 anys ascendeix a 568 casos, la franja amb més contagis amb molta diferència, un 46% més que la següent en nombre de positius, la compresa entre 40 i 49 anys, amb 387 casos.

En declaracions a À Punt, la doctora en medicina, especialista en pediatria i investigadora col·laboradora en l’àrea de vacunes de la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (Fisabio), María Garcés, ha explicat que espera que “els pares i les mares siguen conscients que es tracta d’una vacuna sense riscos”.

“Com més població vacunada hi haja, menys possibilitat hi haurà que aquest coronavirus es transmeta entre persones. La vacunació infantil s’ha de notar en la circulació”, ha assegurat la doctora.