La consellera Mollà diu que “tocarà anar a l’àmbit judicial” si l’ampliació del port de València se salta la protecció de l’Albufera

“Espere que el Ministeri de Transició Ecològica actue i, si no, crec que al final tocarà anar a l’àmbit judicial, i jo espere que no arribem a aquest punt.”

Així es va pronunciar dilluns la consellera d’Emergència Climàtica, Mireia Mollà, davant la possibilitat que el Port de València tire avant amb la seua polèmica ampliació nord, a pesar que, tal com va advertir a l’Autoritat Portuària de València (APV), les mesures cautelars associades a la revisió i l’actualització del pla d’ordenació i recursos naturals (PORN) de l’Albufera xoquen amb la nova terminal i, per tant, la tramitació ha de paralitzar-se.

Mollà va informar de la seua decisió de no tindre “més interlocució amb una Autoritat Portuària que es nega a preservar l’interés general per preservar l’interés de les navilieres o d’un projecte que només té un vessant econòmic perquè d’ambiental no en té cap”.

A més, va comentar que ha parlat “amb l’autoritat” que entén que pot intervindre “d’ofici”, com és el ministeri esmentat, perquè “si el Port de València, com a òrgan promotor i substantiu, vol obviar les implicacions que té el projecte per al nostre entorn, les platges del sud i l’Albufera que hi haja un mecanisme per a actuar d’ofici”.

Després de notificar a l’APV que l’ampliació xoca amb les mesures cautelars del PORN de l’Albufera, que estableixen que en tot l’àmbit del parc natural, tant en la zona marina com en la terrestre, no es poden desenvolupar projectes que puguen causar algun tipus d’afecció, el president del Port, Aurelio Martínez, va contestar a Mollà per carta que les obres que falten per escometre per completar l’ampliació, és a dir, els molls i la demolició d’un contradic principalment, estan a l’interior de les aigües arrecerades del port i que, per tant, no tenen afecció en l’espai marí de la Xarxa Natura 2000 vinculat al Parc Natural de l’Albufera.

Un argument rebutjat per la consellera, que va notificar aquesta vegada a tots els membres del consell d’administració de l’APV que “qualsevol actuació que contravinga aquesta norma –en referència a les mesures cautelars del PORN recollides en l’acord del Consell de 18 de desembre de 2020– es fa sabent-ne la injustícia, i els fa personalment i directament responsables d’això”.

La carta recorda que l’actualització del pla d’ordenació té per objecte l’ampliació zonal de l’àmbit de protecció del Parc Natural, tant en l’àmbit terrestre com en el marí, l’abast del qual no se sabrà fins que no concloga el procediment de revisió, amb una duració màxima de tres anys.

En aquest sentit, segons Mollà, no s’ha de descartar l’afectació derivada d’obres com el canal d’accés i els dragatges previstos en tant que es desconeixen els extrems de la nova extensió territorial, que ja inclou, per exemple, la zona marina pròxima a litoral del parc natural. “L’APV no pot concloure que no es veurà afectat un territori que roman obert a incloure noves zones i prolongar-ne l’extensió”, va subratllar.