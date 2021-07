La cúpula del funcionariat municipal de València en l’etapa de Rita Barberá, investigada per corrupció urbanística en el cas Azud

Unes quantes àrees de l’Ajuntament de València estan sota la lupa de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, que ha hagut d’acudir unes quantes vegades a les dependències municipals de Tabacalera davant les preteses traves per a accedir a la documentació corresponent a actuacions urbanístiques de l’època de Rita Barberá en el marc del cas Azud, pel qual s’investiga el pagament de mossegades per part d’uns quants empresaris a canvi d’adjudicacions relacionades amb projectes urbanístics entre els anys 2005 i 2011.

Fonts municipals asseguren, no obstant això, que la col·laboració amb els agents és total i que se’ls han lliurat en tot moment tots els expedients requerits vinculats a adjudicacions d’habitatges i parcel·les al presumpte capitost de la trama, el promotor Jaime Febrer.

Els investigadors s’han centrat en Patrimoni i en Planejament (gestió urbanística), segons fonts sindicals. Entre els nombrosos funcionaris investigats en el cas Azud destaca una històrica del consistori, una alta funcionària molt pròxima a l’exalcaldessa Rita Barberá que s’ha mantingut com a cap de servei. Després de la victòria de l’esquerra el 2015, els responsables de l’àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de València, en mans del PSPV-PSOE, han conservat quasi tots els caps de servei de la llarga etapa de Rita Barberá al capdavant del consistori, segons apunta un funcionari que coneix bé les interioritats municipals.

Fonts municipals argumenten sobre aquest tema que els funcionaris tenen plaça i que a més la seua presumpta vinculació amb el cas és recent, per la qual cosa, a més d’existir la presumpció d’innocència, els seus llocs de treball no depenen dels canvis de color polític al capdavant de l’Ajuntament.

Segons va informar el diari Levante-EMV, fins a 40 funcionaris, la majoria d’aquestes àrees, serien cridats a declarar al Jutjat d’Instrucció 13 de València com a investigats.

Com va informar aquest diari, dimarts passat 13 de juliol va quedar en llibertat el ex-sotsdelegat del Govern a la província de València, el socialista Rafael Rubio, així com Febrer, després de dos mesos en presó provisional.

En total, en aquest procediment, la segona fase d’Azud, hi havia cinc persones en presó provisional. Després de l’eixida de Rubio i Febrer, continua en la presó l’exvicealcalde de València amb el PP, Alfonso Grau. Fa dues setmanes, el jutjat va deixar en llibertat els empresaris Mónica Montoro i Joaquín Pastor, perquè ja no hi havia risc de destrucció de proves.

En aquesta causa, declarada secreta, s’investiguen delictes de prevaricació, suborn, falsedat documental, blanqueig, tràfic d’influències, associació il·lícita i grup criminal en l’època de Rita Barberá com a alcaldessa.

Rubio, que també va ser diputat provincial i portaveu socialista a l’Ajuntament de València, i Grau, del PP, estan acusats de cobrar mossegades a canvi d’adjudicacions d’infraestructures. En concret, Grau va poder haver-se emportat un milió d’euros i Rubio, 300.000.

Un altre dels detinguts que presumptament va tindre un paper destacat en la trama va ser el cap dels serveis jurídics de Divalterra, José Luis Vera, ja que pel que sembla va mitjançar entre els polítics i un dels empresaris arrestats, el constructor Jaime Febrer, que va ser localitzat a Eivissa.

A més, els agents de l’UCO van detindre 10 persones més, entre elles la filla de Grau; l’exalcaldessa de Xixona i un exregidor d’aquest municipi de l’Alacantí.

En una primera fase del procediment es va detindre a l’advocat José María Corbín, cunyat de Rita Barberá, i el lletrat Diego Elum, encara que posteriorment tots dos van quedar en llibertat amb mesures. Amb ells figuren com a investigats la dona i les filles de Corbín.