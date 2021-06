Economia espera un segon informe per a decidir abans del 16 de juliol si manté el pla del nou estadi del València CF

El Govern valencià haurà de pronunciar-se d’ací a un mes sobre la petició formal que va fer el València CF de prorrogar l’actuació territorial estratègica (ATE), el pla urbanístic dissenyat per traslladar el Mestalla a canvi d’una avantatjosa requalificació urbanística dels terrenys de l’avinguda d’Aragó.

El 16 d’abril passat, el club va sol·licitar una pròrroga sense aportar cap garantia quant al finançament de l’operació i fiant els nous terminis proposats al fet que remeta la pandèmia i es recupere l’economia, amb la finalitat que les parcel·les de l’avinguda d’Aragó es puguen vendre a un preu suficient (uns 120 milions) que permeta escometre tot el projecte.

En el document que signa el president, Anil Murthy, l’entitat es compromet a buscar el finançament necessari per a iniciar la construcció del poliesportiu de Benicalap el 2022 i acabar-lo al desembre del 2023, així com reprendre les obres del nou estadi a mitjan 2024 per culminar-lo a mitjan 2026.

Segons fonts consultades per elDiario.es, una vegada presentada aquesta petició formal de pròrroga, la possibilitat de la qual preveu l’ATE, l’Administració té un termini legal de resposta al club de fins a tres mesos.

El València CF va dirigir la sol·licitud a la Conselleria d’Economia, que dirigeix Rafa Climent (Compromís), per la qual cosa des d’aquest departament es van sol·licitar tres informes sobre els quals basar-se per a donar una resposta: un a l’Ajuntament de València, que va presentar la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, i que desaconsellava la pròrroga, llevat que el club oferira garanties econòmiques, i dues més de la Conselleria de Política Territorial, que gestiona Arcadi España (PSPV); un sobre les penalitats que caldria imposar al València CF per incomplir els terminis i un altre sobre la mateixa petició de pròrroga.

L’informe sobre les possibles sancions es va fer públic dilluns i proposa a Economia una multa de 2,3 milions per l’incompliment de la primera fase de l’ATE, que havia d’estar executada el 2018, principalment per no possibilitar la construcció de l’hotel d’Expo Grup en el solar de l’antic edifici municipal. A més, conclou l’informe que la Conselleria podria reclamar al València CF una indemnització per danys i perjudicis.

D’aquesta manera, faltarà l’últim dels informes que Economia va requerir a Política Territorial el mes d’abril passat per a prendre una decisió sobre aquest tema que, de ben segur, passarà per aplicar la sanció dels 2,3 milions d’euros i mantindre l’ATE vigent, tal com va avançar elDiario.es, a l’espera que el club, bé done mostres que té vertadera voluntat de reprendre els diferents projectes, o bé es continuen complint terminis, la qual cosa donaria al Govern valencià més arguments jurídics per a justificar la nul·litat.

En aquest sentit, el València CF es va comprometre amb l’Ajuntament a remetre-li el projecte definitiu del poliesportiu de Benicalap abans del pròxim 1 de juliol, una data que pot ser molt significativa per a la resolució del conflicte. Si el club compleix, s’entendria com un gest de voluntat per a complir el nou full de ruta i per a mantindre l’ATE. Si una vegada més, no es produeixen moviments, l’Administració tindrà més motius per a anul·lar-la.

La regidora d’Esports, Pilar Bernabé (PSPV), va confirmar dilluns a aquest diari que de moment no s’han produït nous contactes amb el club pel projecte esmentat.

A més, des de Territori preparen una segona proposta de sanció per incompliment de la segona fase de l’ATE, és a dir, de la finalització de les obres del nou estadi i del pavelló de Benicalap, una proposta que no obstant això es produirà a partir del 20 d’agost, quan expira el termini per a donar-la per incomplida i que podria ascendir a uns 10 milions d’euros. En tot cas, serà en una data molt posterior a la resolució d’Economia