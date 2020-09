Els hospitals valencians afronten la segona onada de coronavirus amb el doble de respiradors i un 24% més de llits UCI

L’adopció de mesures dràstiques de confinament a la Comunitat Valenciana com a conseqüència de la segona onada de contagis de coronavirus dependrà en gran manera de la capacitat dels hospitals valencians per a atendre la demanda d’hospitalitzacions, que s’agreujarà pels ingressos habituals que es produeixen per aquestes dates derivats de la grip comuna.

Davant aquesta situació, la Conselleria de Sanitat ha incrementat notablement la seua capacitat d’atenció. En concret, segons han informat fonts del departament que dirigeix Ana Barceló, les Unitats de Cures Intensives (UCI) dels hospitals valencians compten en aquests moments amb 890 respiradors, 462 més que a l’inici de la pandèmia, cosa que possibilita incrementar el nombre de llits de crítics 965 disponibles en la primera onada als 1.200 actuals, ja que no tots els pacients que ingressen en l’UCI requereixen respiradors.

Quant als llits destinats a pacients aguts, abans de la pandèmia el sistema sanitari disposava de 11.639 places, mentre que en l’actualitat es pot arribar a 18.992.

Segons les últimes dades que va facilitar la Conselleria de Sanitat divendres, actualment hi ha 447 persones ingressades, 71 d’elles en l’UCI: 63 a la província de Castelló, amb 10 pacients en UCI; 158 a la província d’Alacant, 30 d’ells en l’UCI; i 226 a la província de València, 31 d’ells en UCI.

La consellera Barceló va comentar a més dijous que si durant la primera onada de la pandèmia l’estada mitjana als hospitals era de 15 dies, actualment l’ingrés mitjà és de 9 dies.

En total, des de l’inici de la pandèmia s’han dut a terme 1.057.457 proves, de les quals un 92% han resultat negatives i només el 8% han sigut positives. A més, el 40% dels casos detectats des de finals de maig corresponen a persones asimptomàtiques.