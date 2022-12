Els partits del Pacte del Botànic acorden incorporar l’Agència Valenciana de l’Energia en els pressupostos

Els grups que conformen el Pacte del Botànic han acordat impulsar l’any vinent l’Agència Valenciana de l’Energia, una entitat per a produir i comercialitzar electricitat procedent de fonts renovables. Després d’unes quantes setmanes de desacord per les reticències del PSPV sobre la fórmula jurídica, els socialistes han pactat amb Compromís i Unides Podem constituir l’entitat de dret públic a través d’una esmena a la llei d’acompanyament als pressupostos.

L’agència, que estarà adscrita a la Conselleria d’Economia, pretén ser el motor públic de la transició energètica, amb capacitat d’impulsar projectes i negociar amb ajuntaments les instal·lacions de renovables, a fi de descentralitzar i democratitzar el sistema energètic. L’acord, aconseguit dijous en comissió parlamentària, calma una mica el to entre els socis de Govern, que mantenen un fort conflicte en el Consell sobre el model de tramitació de les plantes fotovoltaiques.

L’ens públic té com a objectiu arribar a l’autosuficiència energètica i la descarbonització de l’economia valenciana, fomentant l’ús d’energies renovables, de les instal·lacions d’autoconsum i de l’eficiència energètica. Entre les seues funcions està la de producció i comercialització d’energia, però també la d’executar “les mesures necessàries” per a assolir els objectius en matèria d’energies renovables, estalvi i eficiència energètica. També podrà “introduir les mesures i les accions necessàries per al desenvolupament i la implantació de les fonts d’energia renovables, l’autoconsum energètic i les comunitats energètiques”.

A l’agència li correspondran les polítiques d’eficiència energètica, estalvi i lluita contra la pobresa energètica, repartides en diferents departaments del Govern valencià. Amb aquest disseny, assumeix l’impuls de polítiques disperses, les competències d’energia que actualment té l’Ivace, però no les autoritzacions de les plantes de renovables. La presidència de l’agència serà per a la Conselleria d’Economia Sostenible, competent en política energètica, i la vicepresidència, per al titular de Transició Ecològica. L’agència tindrà un consell rector que no podrà estar integrat ni per diputats, dirigents de partits ni professionals en actiu en càrrecs de direcció en el sector energètic.