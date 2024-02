Els veïns de l’altre edifici alçat a València per la promotora Fbex: “Tenim més por que mai”

Benjamín, un jubilat amb gorra i xandall que viu en l’edifici de 20 altures a l’entrada de Mislata, va arribar dijous a sa casa i va trobar la dona plorant mentre contemplava el despietat incendi que va arrasar un complex d’habitatges del barri de Campanar, a l’altra banda del jardí de l’antic llit del riu Túria. “El fum era negre, es veia un aspecte horrible”, recorda l’home.

L’edifici a què tornava divendres de fer una volta i fer unes compres el va construir la mateixa promotora que va alçar el complex incendiat que s’ha cobrat nou víctimes mortals. Es tracta de Fbex, una empresa propietat de Juan Parada Henares que va créixer al ritme de la bambolla immobiliària i va acabar liquidada amb un deute de més de 500 milions d’euros.

Els veïns de l’edifici de Mislata, situat al carrer d’Ernesto Che Guevara de la localitat i amb vistes espectaculars al Parc de Capçalera, estan molt preocupats. En el grup de WhatsApp de la comunitat estan tot el dia compartint informació sobre els materials de la façana.

El vídeo de la promotora que publicitava els 162 habitatges, amb piscina i gimnàs comunitaris, ‘venia’ el projecte com un “edifici avantguardista de gran gust arquitectònic i molt singular”, amb dues torres “envidrades” i “revestides d’Alucobond” i amb “acabats de qualitat”.

La publicitat és calcada a la de l’edifici incendiat i sosté que Fbex prestava el “màxim rigor tant en materials de construcció com en tot el procés d’edificació”, supervisat per “equips de professionals”.

La firma, tal com reconeix en els seus últims comptes anuals, va patir un “col·lapse financer” al caliu de la punxada de la bambolla immobiliària. L’actiu de Mislata va passar a les mans d’ImmoCaixa, una filial immobiliària participada per la Fundació La Caixa. “Aquesta gent inverteix el mínim”, afirmava divendres un matrimoni de jubilats veneçolans que viu en l’edifici des de fa a penes uns dies.

A., un altre veí de l’edifici, també va veure l’incendi des de sa casa. “El vaig veure començar, va ser impressionant”, recorda a l’entrada del complex. L’home assegura que estan consultant amb l’administrador sobre els materials de la façana. Precisament, divendres uns quants operaris canviaven els llistons de fusta dels sostres de les terrasses per les “fugues d’aigua” que van acabar podrint el material.

A. afirma que la comunitat ha patit “mil històries i problemes” i critica la nova clàusula imposada per la propietària de l’edifici que obliga els arrendataris a assumir les despeses de manteniment i reparació de l’habitatge, segons figura en el contracte d’arrendament.

La major part dels residents hi estan llogats. A més, diversos veïns consultats per aquest diari lamenten que s’ha reduït el servei de consergeria, que abans cobria les 24 hores, i destaquen el paper dels porters en cas d’emergència.

Fonts de la Fundació La Caixa, la filial de la qual compta amb una cartera d’actius immobiliaris a tot Espanya, asseguren que l’entitat està recaptant informació sobre els materials de l’edifici i defensen que no tenien cap queixa pel que fa al complex de Mislata. elDiario.es també ha intentat repetides vegades, sense èxit, contactar amb l’antic propietari de Fbex a través d’un telèfon a nom d’una de les mercantils en què encara figura com a conseller delegat.

“Aquesta promoció es va llogar de seguida, se suposa que era el màxim i es va quedar per acabar”, sosté A. Miguel Domínguez, veí des de fa huit anys de la finca, coincideix: “Això ho va acabar el banc, per això les qualitats no van ser les millors”. Domínguez també va presenciar el terrible incendi del barri de Campanar des de la seua terrassa i va captar les fotografies que il·lustren aquesta informació.

Benjamín manifesta que l’obra es va acabar “de manera molt ràpida per a poder obtindre més beneficis i moltes coses es van quedar a mig fer”. “Tot això no es va acabar correctament i va haver-hi moltes presses per llevar-se de damunt el problema”, diu l’home.

A més, recorda que les alarmes antiincendis han romàs apagades aquesta setmana a causa, segons explica, que saltaven sense motiu i molestaven els veïns. “Com que hi havia xiulits que molestaven els veïns, van decidir apagar el sistema antiincendis”, afirma a l’entrada de l’edifici orientada cap al Parc de Capçalera.

Benjamín sent “molt de dolor i molta pena” pel monstruós incendi del barri de Campanar. “Ara tenim més por que mai”, conclou abans d’accedir a la porteria amb la bossa d’anar a comprar.