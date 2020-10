Emergència Climàtica provarà un sistema de retorn d'envasos híbrid per a reduir la producció de residus en origen

“Apostem per la reducció de producció de residus en origen i això passa per la reutilització, entre altres mesures”. Així es va pronunciar fa poc la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà, durant la presentació del nou sistema mecanitzat instal·lat en el centre de tractament de Manises per a separar vidre de la resta dels residus que es depositen en els contenidors grisos, per possibilitar-ne el reciclatge i evitar que acabe en l’abocador.

Preguntada per elDiario.es si la implantació d’un sistema de depòsit, devolució i retorn d’envasos (SDDR), descartat la legislatura passada per falta de consens, és una opció per a assolir aquest objectiu de reducció de producció de residus, Mollà va ser taxativa: “No descartem cap sistema, de fet, prompte hi haurà novetats sobre aquest sistema; el que tenim clar és que cap és la gran solució per si sol i que tots són complementaris i necessaris per a assolir els objectius que marca Europa”.

La idea que maneja Emergència Climàtica és posar en marxa un sistema híbrid que permeta, bé la devolució d'una quantitat econòmica al consumidor quan retorna l'envàs en el punt de compra, o bé un descompte en la taxa de fems en funció dels residus retornats. Aquest sistema, que s'anunciarà abans de final d'any, es posarà en marxa a manera de prova pilot en una àrea metropolitana concreta de la Comunitat, i en funció dels resultats, s'ampliarà a la resta del territori..

Els tècnics del departament que dirigeix Mollà han iniciat una ronda de ruenions amb diferents administracions i sectors implicats, ja que el punt el SDDR com el sistema incentivat necessiten de la col·laboració dels establiments comercials com a recol·lectors dels envasos que entren en el sistema, ja siga manualment o prestant espai per a la instal·lació de màquines que, en depositar l'envàs, retornen una quantitat econòmica a l'usuari o un justificant de l'incentiu.

L’SDDR és un dels sistemes que recull el Pla Integral de Residus i estarà també regulat en la nova Llei d’economia circular que serà “una realitat d’ací a molt poc”, segons va avançar la consellera, que també va destacar la importància de l’educació ambiental, un camp en què l’any que ve es duplicarà la inversió fins a 800.000 euros amb l’objectiu de reduir la taxa d’elements impropis en la recollida selectiva, és a dir, residus que es depositen en contenidors que no són els adients.

I és que, el sistema de recollida selectiva amb contenidors continuarà sent el principal en la Comunitat Valenciana, mentre l'SDDR i el de retorn incentivat serà complementari i només per a una sèrie d'envasos reutilitzables, ja que els d'un sol ús es continuaran depositant en el contenidor corresponent.

Així funciona l’SDDR

La implantació de l’SDDR, que finalment es va descartar a la Comunitat Valenciana, preveia que els valencians pagaren 10 cèntims més pels refrescos i begudes envasats en llandes, plàstic i vidre (excepte vi).

Aqueixos 10 cèntims se’ls tornarien quan portaren els envasos, en bones condicions, a qualsevol comerç o plataforma comercial. D’aquesta manera, al contenidor groc es continuarien portant la resta dels envasos (llandes de conserva, brics i altres plàstics que no siguen botelles).

De la seua banda, els comerços rebrien dos cèntims per envàs buit que tornen al distribuïdor d’aquest producte. Aquests dos cèntims els sufragaria el gestor del sistema amb els ingressos que obtinga del reciclatge posterior.