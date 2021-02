El fill d’un alt càrrec rus posseeix set milions d’euros en propietats a la costa valenciana ocultes a Luxemburg

Una investigació de l’Organized Crime and Corruption Reporting Project ha destapat un autèntic imperi immobiliari a nom del fill de 33 anys d’Oleg Toni, sotsdirector general de l’empresa pública russa de ferrocarrils. El consorci internacional ha detectat que Sergey Toni, malgrat no figurar al capdavant de negocis rendibles, posseeix en secret propietats per valor, almenys, de 50 milions d’euros a través d’una estructura d’empreses i un fons d’inversió localitzats a Luxemburg.

La investigació, tal com va informar aquest diari, ha revelat que Luxemburg serveix de paradís fiscal a unes 55.000 societats creades per multinacionals, milionaris i mafiosos: esportistes com Tiger Woods, artistes com la cantant Shakira, o els actors Angelina Jolie i Brad Pitt, la família Hermès, el príncep hereu de l’Aràbia Saudita i les empreses més importants de França figuren en la documentació a què ha tingut accés el consorci internacional.

Les propietats a nom del fill del directiu rus inclouen un palau neogòtic del segle XIX prop de la capital francesa, un apartament situat entre el Louvre i l’Arc del Triomf a París, dues viles a la Riviera francesa i, pel que sembla, un hotel a Suïssa, entre altres actius. La dona de Sergey, filla de l’exambaixador de l’Azerbaidjan a Londres, té una immobiliària a Londres en què la parella ha invertit quasi dos milions de lliures. Hanushka Toni va rebre fa cinc sis anys com a regal d’aniversari un Aston Martin.

“No ha sorgit cap evidència específica que vincule els béns seents de la família de Sergey Toni amb cap activitat il·lícita en Russian Railways”, adverteix l’autora de la informació, Olesya Shmagun. El jove Sergey Toni va tancar els seus comptes en xarxes socials, en què apareixien fotografies que reflecteixen el seu alt tren de vida, incloent-hi diverses de les propietats que posseeix.

Actius per 7,4 milions a Benitatxell i Benissa

Una de les empreses localitzades a Luxemburg, Slova SA, és propietària de diversos actius immobiliaris a la costa d’Alacant. La mercantil, segons els comptes a què ha tingut accés Organized Crime and Corruption Reporting Project i que aquest diari ha consultat, controla des de Luxemburg una vil·la, terrenys i apartaments a Benitatxell i dues propietats addicionals a Benissa. El valor de les propietats ascendeix a 7,4 milions d’euros. La societat també té un amarrament en un port esportiu de la costa.

Abans de recalar en l’empresa pública de transport ferroviari, Oleg Toni era empresari i tenia una participació en la constructora Baltic Construction Company estimada en tres milions de dòlars. Fins i tot amb un sou públic al voltant d’un milió d’euros a l’any, resulten inexplicables els desorbitats actius familiars a Luxemburg.