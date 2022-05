Una firma que finançava el PP i una altra de processada en el cas Taula van donar faena a les nebodes de Rita Barberá imputades

Dues empreses en l’ull de l’huracà pel cas Taula van donar d’alta en la seguretat social les nebodes de Rita Barberá, segons els informes de vida laboral que consten en el sumari del cas Azud a què ha tingut accés elDiario.es. Les tres filles del matrimoni format per Asunción Barberá, germana i cap de gabinet de la difunta alcaldessa, i el lletrat José María Corbín, figuren com a investigades en el cas de presumpta corrupció massiva vinculada a l’urbanisme durant l’era d’hegemonia del PP a la ciutat. Així doncs, les perquisicions del cas Azud revelen la cridanera vida laboral de les dues nebodes menors en una empresa que finançava les campanyes de Rita Barberá i una segona firma que està processada en la peça separada E del cas Taula que pretesament va servir per a vehicular pagaments a un altre nebot de la primera edil, Enrique Sospedra Barberá.

Mentre que la filla major de José María Corbín, la també lletrada Rita Corbín, ha passat la major part de la seua vida laboral vinculada al despatx de son pare i a Gómez Subiela Abogados SL, les seues germanes menudes –María José, nascuda el 1989, i María Asunción (1984)– van ser donades d’alta en breus períodes de temps durant quatre exercicis en la societat Agricultores de la Vega de Valencia SAV, una de les firmes que va aportar fons per a la campanya electoral del PP de les municipals del 2007 a través de l’empresa pantalla Laterne, del difunt empresari Vicente Sáez.

El presumpte dopatge electoral del PP en aquelles eleccions, en què Rita Barberá va arrasar de nou, li ha costat el processament en la peça separada A del cas Taula a l’antiga mà dreta de l’alcaldessa, Alfonso Grau, també investigat en el marc del cas Azud. Agricultores de la Vega de Valencia SAV, entre altres empreses contractistes del consistori (com Secopsa, Lubasa, Pavasal, Luján o el Grupo Rover Alcisa) aportaven fons als populars amb “facturació falsa” a Laterne o mitjançant els préstecs de les firmes a Product Management Council SL, una mera “pantalla”, segons el testimoniatge del penedit Jesús Gordillo, la declaració inicial del qual davant la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil va servir també per a armar la instrucció del cas Azud.

La investigació de l’UCO en la peça separada A del cas Taula també va destapar que el cunyat de Rita Barberá cobrava un peatge de 150.000 euros per “intentar repartir-se el mercat” d’adjudicacions mitjançant l’entramat del Grupo Laterne. Només en la campanya electoral del 2007, el grup de grans contractistes va fer aportacions opaques per valor de 2,6 milions d’euros a Laterne, segons la documentació aportada per Jesús Gordillo, exassessor d’Alfonso Grau.

María José i María Asunción Corbín Barberá també van ser donades d’alta en la firma Universo Selección SL, el propietari de la qual Enrique Aleixandre està processat en la peça E del cas Taula, relativa als presumptes tripijocs i pagaments de comissions que s’emportaven entre mans Marcos Benavent, autodenominat ionqui dels diners, i la difunta edil del PP María José Alcón.

En la peça E van aflorar les converses gravades per Benavent en què es fa referència al “nebodíssim” de Rita Barberá, que no està processat en la causa. En un dels diàlegs Benavent afirma: “L’argument de pes és que ha telefonat la Jefa i ha de ser per a Quique [en referència a Enrique Sospedra Barberá, nebot de l’alcaldessa llavors]. Les empreses del ”nebodíssim“ van facturar 440.000 euros al consistori.

L’empresari Enrique Aleixandre va negar en la seua declaració que la venda d’un vehicle la propietat seua al ionqui dels diners fora un tracte de favor o una recompensa pels contractes obtinguts. En aquesta peça del cas Taula també estan processats Carlos Turró (de la constructora Cleop i investigat en el cas Azud) i Rafael García Barat, soci del ionqui dels diners.

D’altra banda, la mitjana de les tres nebodes de Rita Barberá també figura donada d’alta en la seguretat social per part de dues productores de José Luis Moreno: Crystal Forest SL i Alba Adriática SL. Emilio Jesús Marqués Corbín, nascut el 1981 i nebot de l’advocat d’extrema dreta, va ser donat d’alta durant quasi dos anys en l’empresa Ocide Construcción SA, els contractes de la qual amb l’Ajuntament de València també estan sent investigats en el marc del cas Azud.