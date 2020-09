La Fiscalia designa un instructor per a investigar un presumpte delicte de tracte degradant en la residència de majors de Llíria

La Fiscalia Provincial de València ha designat un fiscal instructor per investigar un presumpte delicte de tracte degradant en l’àmbit de la residència Domus Vi de Llíria.

Així ho ha comunicat el ministeri públic a Carmen Flores, com a presidenta de l’associació Defensor del Pacient, entitat que va sol·licitar informació sobre la situació del procés. Segons l’escrit, els fets “estan en fase d’investigació”. Flores ha afirmat que espera que “tot el pes de la llei recaiga sobre aquesta residència”.

La Fiscalia va anunciar el 9 de setembre passat l’obertura d’una investigació penal d’ofici, després de tindre accés a unes imatges emeses per Telecinco en què es pot veure ancians lligats a cadires, amb nafres o nus, suposadament desatesos per a menjar i fins i tot abandonats després d’haver caigut a terra.

La Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives també investiga què ha passat en aquesta residència, que ja ha sigut inspeccionada anteriorment per “diversos incompliments greus” durant el 2019 i a la qual s’ha imposat una sanció de 174.000 euros.

El director general d’Infraestructures de Serveis Socials, Enric Juan, va confirmar quan van eixir a la llum les imatges que l’empresa gestora de la residència tenia “denúncies prèvies de familiars”, tant pel tracte als residents com per deficiències en matèria d’infraestructures i “per això se li va imposar la multa”. Així doncs, va assenyalar que algunes de les deficiències ja es van esmenar i va subratllar que aquesta residència “ha sigut una de les més inspeccionades en els últims mesos abans de la pandèmia –quatre visites– i fins i tot el 2020.

En un comunicat, la direcció de la residència Domus Vi de Llíria (València) va negar que els interns d’aquest centre hagen patit cap maltractament i ha assegurat que el vídeo esmentat el va gravar una extreballadora a qui no es va renovar per haver incomplit les seues obligacions.

En referència al contingut del vídeo, van explicar que “les imatges corresponen a residents del centre durant l’etapa de confinament que, per la seua edat avançada i problemes psicomotrius, havien caigut un bac”.

“En aquests casos, i com no podria ser d’una altra manera, els empleats de Domus Vi els atenen de manera immediata, amb dedicació total i posteriorment contacten amb els familiars per informar-los en tot moment de la situació i l’estat de salut dels majors”, van assegurar.