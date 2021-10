Gabriel, veí de la zona zero del botelló a València: “Vam fer un grafit en la façana de casa, perquè és impossible dormir amb 300 persones al carrer amb altaveus”

“Comencen sent 15 o 20 persones i acaben ajuntant-se’n entre 200 i 300 a la plaça de Benimaclet, amb uns quants altaveus a tot volum, una situació que s’ha anat repetint de dimarts a diumenge i que impedeix descansar a tot el veïnat”.

Així relata Gabriel el viacrucis que ve patint amb la dona i les filles de 6 i 8 anys. Tots ells viuen en una casa de planta baixa i dues altures a la plaça de Benimaclet, un dels punts calents del botelló a València.

“Visc ací des del 2010 i sempre hi ha hagut botelló, abans era sobretot de dijous a diumenge, i ja era un problema. Amb el toc de queda tot es va quedar en silenci a les nits i podíem descansar, però des que es va eliminar hi ha hagut un boom i és pràcticament tots els dies de la setmana, és insuportable. Les meues filles em pregunten què fa tota aquesta gent al carrer, per què fan tant de soroll”, explica.

Fart del problema i aprofitant que es desenvolupava el Benimaclet Confusió Festival, van proposar a un dels grafiters de l’esdeveniment que els pintara un grafit amb un lema per cridar l’atenció i conscienciar els que fan botelló: “Almenys ha servit per a cridar l’atenció de la dimensió del problema i per a unir tot el veïnat afectat; l’associació de veïns i Cuidem Benimaclet també ens han ajudat i fa uns dies vam fer un taller amb pancartes que estan per tota la plaça amb què se sol·licita respecte i silenci”.

El 19 d’octubre passat, l’alcalde de València, Joan Ribó, va anunciar mesures per a frenar el botelló que també s’ha empitjorat en les places del Cedre i d’Hondures. Entre aquestes, més presència policial en aquests punts per a dissuadir aquestes concentracions i fins i tot el tancament de les places.

“És veritat que des de la setmana passada hi ha presència policial i això ha frenat molt el problema, però ara ve Halloween; estem inquiets perquè no sabem què passarà, sabem que quan es relaxe el dispositiu policial tornaran els problemes”, comenta Gabriel.

La brutícia és un altre dels problemes associats al botelló. Segons un comerciant de la plaça, “ara netegen més, però fins fa uns dies cada matí et trobaves les persianes plenes de pixades i vòmits i el terra ple de llandes de cervesa i botelles”. De fet, una altra veïna d’un habitatge pròxim ha omplit les façanes de sa casa amb pintades (vegeu-ne el vídeo) amb lemes com “les teues pixades no ens deixen respirar” o “Benimaclet no és un WC”.

El president de l’associació de veïns de Benimaclet, Paco Guardeño, entitat integrada en la plataforma Benimaclet Descansa.2 comenta que “el problema ara es concentra a la vora del cementeri, en l’antiga fàbrica de llet El Prado, on tots els caps de setmana hi ha festes multitudinàries amb equips de música, cosa que ha generat queixes en els veïns i veïnes que viuen a l’altra banda de la ronda nord i on hi ha venda il·legal d’alcohol i de drogues”.

Segons Guardeño, “des de la plataforma s’han recollit milers de signatures i unes 300 denúncies veïnals per aquests temes que es portaran a l’Ajuntament” i afig que demanaran una reunió amb la delegada del Govern, Gloria Calero, per a sol·licitar la implicació de la Policia Nacional en l’erradicació de les festes a la vora del cementeri.

El Cedre i Hondures sol·liciten la declaració ZAS

Les places del Cedre i d’Hondures són uns altres dels punts calents del botelló a València, amb concentracions que poden arribar a mil persones. Els presidents de les associacions veïnals de totes dues zones, Toni Pau i Chelo Frigols, coincideixen a destacar que la situació ha millorat en els últims dies per la major presència policial i el tancament d’alguns espais, però al mateix temps afirmen que està traslladant-se a la zona de l’Illa Perduda i Beteró i que la solució no és exclusivament policial.

“Això és un problema administratiu de l’Ajuntament que ve des de lluny per la concessió de llicències sense cap control que ha generat un problema de massificació de locals hostalers i d’oci i, per tant, d’ocupació de l’espai públic amb terrasses. Tot just tanquen els locals i es retiren les terrasses la gent es queda al carrer; aquest cap de setmana amb Halloween veurem què passa”, afirmen.

Per aquest motiu, totes dues associacions han sol·licitat a l’Ajuntament la declaració de zona acústicament saturada (ZAS), cosa que avalen els mesuraments sonomètrics duts a terme: “Si l’Ajuntament no fa la seua faena i inicia els tràmits de declaració ZAS, les associacions ho sol·licitarem en els jutjats”.

A més, Chelo recorda que estan reclamant “el dret al descans, que és un problema de salut pública, perquè sense descans no hi ha salut, per això l’Ajuntament ha de reaccionar i vetlar per la salut del veïnat que viu ací”.