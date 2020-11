El Govern no reconeix la caducitat de l’avaluació ambiental de l’ampliació del port de València, però sí la del túnel passant

Situacions quasi idèntiques, però decisions diferents i contradictòries. El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (fins al canvi de Govern, de Foment) va encarregar el 2017 una altra declaració d’impacte ambiental (DIA) per al túnel passant de València, infraestructura que forma part del Parc Central, amb diferents fases, com el jardí que dona a Russafa, ja executades. El motiu al·legat llavors va ser la caducitat de la DIA anterior, tramitada l’any 2008.

En el cas de la polèmica ampliació nord del port de València, no obstant això, sembla que el criteri de la caducitat no és vàlid. De fet, l’Autoritat Portuària de València (APV) pretén portar avant la infraestructura amb una DIA de l’any 2007 basada en un projecte que ha experimentat modificacions importants, com per exemple el canvi d’ubicació de la terminal de creuers, que se situarà en les antigues drassanes d’Unión Naval, al costat del barri de Natzaret, o el canvi de disposició dels molls, que, a més d’augmentar la superfície, agreujaran l’impacte paisatgístic des de les platges del nord.

Tal com va informar fa poc el president de l’APV, Aurelio Martínez, la setmana que ve es remetrà l’avantprojecte definitiu de l’ampliació nord a Ports de l’Estat, que tindrà tres mesos per a pronunciar-se si s’ajusta a la DIA del 2007 o requereix una altra avaluació ambiental, com afirmen tant l’Ajuntament com la Conselleria d’Emergència Climàtica.

No obstant això, el que es qüestiona en aquest cas no és la possible caducitat de l’informe ambiental, sinó si l’avantprojecte s’ajusta al del 2007, donant per fet, per tant, que continua vigent.

La normativa que regula les avaluacions ambientals tampoc acaba d’aclarir aquesta contradicció. La Llei 21/2013, que, en la disposició transitòria primera, apartat 3, diu que les declaracions d’impacte ambiental publicades amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta Llei (2013) perdran la vigència i cessaran en la producció dels efectes que li són propis si no s’haguera començat l’execució dels projectes o les activitats en el termini màxim de sis anys des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei. En aquests casos, el promotor haurà d’iniciar novament el tràmit d’avaluació d’impacte ambiental del projecte.

En el cas del port de València, és veritat que les obres del dic de recer van començar el 2008 i van acabar el 2012, un any abans de l’entrada en vigor de la nova llei. Des de llavors fins ara, han passat huit anys i no sols no s’ha avançat en el projecte, sinó que s’ha modificat substancialment.

La DIA del 2007, a més, està basada en una normativa de l’any 1986 que ja no està en vigor i que era menys restrictiva que la del 2013. Per tant, seria molt discutible des del punt de vista legal sostindre que aquest informe ambiental continua en vigor amb vista a l’inici de la segona fase de les obres que no s’han iniciat i que impliquen la construcció dels molls i el muntatge de la terminal de contenidors.