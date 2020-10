El Govern només ha executat un 9% dels 1.500 milions anunciats en el seu pla estrela per a millorar els Rodalia de València

Han passat tres anys des que el ministre de Foment del PP llavors, Íñigo de la Serna, va presentar un nou Pla de Rodalia per a la Comunitat Valenciana després de convertir-se en paper mullat l’anterior projecte presentat l’any 2010 pel seu antecessor en el càrrec, José Blanco (PSOE), juntament amb l’expresident Francisco Camps (PP).

El projecte, heretat per l’actual Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, que dirigeix el socialista valencià José Luis Ábalos, incloïa 45 actuacions amb una inversió global de 1.436 milions d’euros entre l’any 2017 i l’any 2025, per la qual cosa, per complir-lo, caldria una inversió mitjana anual de 179,5 milions d’euros.

No obstant això, han passat ja tres anys des que es va anunciar el pla i els números no són ni molt menys semblants. Segons un informe de la Cambra de Contractistes de la Comunitat Valenciana elaborat el mes de febrer passat, fins a aquesta data s’havien licitat obres per valor de 100,4 milions d’euros, és a dir un 8,9% del total.

En concret, el pla preveu un total de 1.081,82 milions d’euros a través d’Adif en renovació i modernització de la infraestructura existent, ampliació de capacitat, extensió de la xarxa, estacions noves i altres actuacions tant en el nucli de València-Castelló (958,96 milions) com en el d’Alacant (122,86 milions).

Aquestes actuacions es completen amb les previstes a través de Renfe per a dur a terme actuacions en el material rodant, amb renovació de trens, estacions i millora de serveis, que suposen una inversió de 354,73 milions d’euros, dels quals 215,30 milions són per al nucli de Rodalia València-Castelló i 139,43 milions per al d’Alacant.

La diputada i portaveu de Compromís en la Comissió d’Obres Públiques, Infraestructures i Transports de les Corts Valencianes, Belén Bachero, ja va advertir dimarts que la coalició valencianista supeditarà el seu suport als pressupostos generals de l’Estat (PGE) al fet que s’incremente la inversió als trens de la Comunitat Valenciana, de manera que es completen actuacions previstes en el pla l’any 2025, la qual cosa suposaria una inversió anual de 267,2 milions d’euros a l’any de mitjana.

Mentrestant, les queixes augmenten entre els usuaris, tal com denuncien des de la plataforma Indignats amb Renfe: “Als problemes habituals de retards i cancel·lacions de trens diaris, se suma la impossibilitat de mantindre les distàncies de seguretat, sobretot en hores punta, per la massificació dels trens”.

Fonts de Renfe asseguren, no obstant això, que l’índex de puntualitat dels Rodalia de València és del 95% i, pel que fa a les massificacions, argumenten que segons l’ordre del Govern des de juny la capacitat màxima establida als trens, en funció del model, és de 280 a 330 persones, és a dir, tots asseguts i dues persones com a màxim drets per cada metre quadrat.

A més, recorden que no és obligada la distància de seguretat de dos metres. En el cas de la xarxa de Rodalia de València, afirmen que en aquests moments l’ocupació mitjana està entre 180 i 176 persones per unitat i que és obligatori l’ús de màscara durant el viatge.

A més, expliquen que dels 341 trens en servei que hi havia diàriament en el nucli de Rodalia de València abans de la pandèmia, en aquests moments en circulen 321, malgrat que la demanda ha baixat un 40% com a conseqüència de la crisi: “Només falten 20 trens de la línia C6 de València a Castelló per les obres del tercer fil, que es recuperaran al final d’octubre”.