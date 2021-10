El Govern valencià aconsegueix un acord definitiu dels pressupostos i preveu presentar-los dimecres que ve

L'acord ja és un fet. La comissió política designada per les tres forces polítiques del Pacte del Botànic (PSPV; Compromís i Unides Podem) per a la negociació dels pressupostos del Govern valencià s'ha reunit aquest dissabte en una jornada en la qual ha ultimat els últims serrells. Finalment hi ha hagut consens a última hora de la vesprada, segons han confirmat fonts autonòmiques.

Els comptes, no obstant això, no es presentaran aquest diumenge com s'havia especulat i serà la setmana que ve, en concret el dimecres 3 de novembre, quan es facen públiques les xifres definitives.

L'acord es produeix dins del marc temporal que estableix l'Estatut d'Autonomia i respon, com ha ocorregut des de 2015, a la voluntat del Consell d'aprovar els pressupostos dins del termini i en la forma escaient: "El consens garanteix la continuïtat de les polítiques socials i de progrés que sempre han guiat l'acció d'aquest govern", han explicat les mateixes fonts.

Aquest acord polític es comunicarà a la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic perquè ho trasllade al document pressupostari. L'aprovació es produirà en una reunió extraordinària del Consell que se celebrarà dimecres que ve 3 de novembre. Aqueix mateix dia, el document es remetrà a les Corts Valencianes per a la seua tramitació parlamentària abans que finalitze l'any.

La quadratura del cercle entre els ingressos, minvats per la crisi pandèmica, i la jerarquització de la despesa, ha sigut el principal motiu de les friccions entre els socis, que ha provocat el retard, tal com ha reconegut aquest dissabte el president del Govern valencià, Ximo Puig.

A això cal afegir les particularitats de l'exercici postcovid, com els fons europeus i el mecanisme de recuperació i resiliència del Govern d'Espanya, percentatges que cal ajustar per exercici i programes pressupostaris, uns càlculs que no s'havien donat fins avui i que compliquen l'ajust.

"És cert que hi ha hagut dificultats centrades en el moment econòmic actual i en les dificultats dels ingressos que fa que siga més difícil jerarquitzar la despesa", ha dit Puig, que encara així es mostrava confiat en l'acord. "És una obligació de qualsevol govern intentar fixar el full de ruta de l'any que ve i per tant la voluntat del Govern valencià és tindre aqueix pressupost i crec que es podrà arribar".