El Govern valencià crearà 9 centres amb 500 places públiques per a persones majors i vulnerables en 8 barris de València

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha anunciat dimarts la realització de 21 actuacions en diferents infraestructures socials a la ciutat de València, que suposaran la posada en marxa de 500 places en centres públics per als col·lectius més vulnerables, amb una inversió de prop de 56 milions d’euros.

El pla Convivint a la ciutat de València l’han presentat per la vicepresidenta, el departament de la qual ha sigut l’encarregat del disseny i l’elaboració, i l’alcalde de València, Joan Ribó.

En la seua intervenció, la vicepresidenta ha destacat la importància d’un pla que donarà un impuls “sense precedents” a la construcció de centres públics i a la reforma d’instal·lacions que estaven ja anys sense cap mena de reforma, i que ara s’adaptaran “als nous models convivencials que inclouen els aprenentatges adquirits durant la COVID-19”.

Davant la “desconstrucció del govern anterior”, ha assenyalat Oltra, cinc anys després “hem posat en marxa la construcció d’un sistema en què l’objectiu és rescatar persones”, amb la posada al dia i la creació de prestacions dignes i un nou model de serveis socials plasmat en la Llei de serveis socials inclusius, “centrat en la proximitat, el municipalisme i l’ordenació de competències”.

En aquest sentit, Oltra ha subratllat l’increment en la inversió de la Generalitat en els serveis socials de València, que ha passat de rebre 597.686 euros el 2015 a 9,3 milions enguany que li permeten la contractació de 446 professionals.

La vicepresidenta ha assenyalat la importància de la “col·laboració entre institucions” per a la construcció d’un sistema amb una xarxa de recursos única que integre els centres municipals al Sistema Públic Valencià de Serveis Socials, la unificació de la xarxa d’atenció diürna integrant les places concertades per l’Ajuntament, i la transferència a la Generalitat de recursos impropis com la residència de diversitat funcional ‘La nostra Casa’.

L’alcalde, Joan Ribó, ha destacat: “Estem treballant en inversions que enfortisquen el suport i l’atenció del sistema social que València es mereix com a ciutat acollidora, cuidadora, equitativa i inclusiva”.

El primer edil ha recordat els recursos destinats als col·lectius prioritaris durant la crisi per la Covid-19: un total de 17.843 prestacions econòmiques d’emergència amb un pressupost de 10.907.476 euros, 2.241 ajudes de menjador escolar amb un pressupost de 2,5 milions d’euros i més 36.000 atencions a famílies vulnerables.

A més, es van reforçar tots els serveis domiciliaris dirigits sobretot a persones majors: el servei d’ajuda a domicili, amb més 2.200 persones beneficiàries, el programa Menjar a casa, i el de teleassistència, que comptava amb 7.665 persones beneficiàries i es va augmentar en 291 més.

D’altra banda, el consistori ha gestionat 1.829 expedients nous de la renda valenciana d’inclusió durant el 2020, ha atés 1.653 menors en situació de possible risc o desemparament i 6.837 persones amb discapacitat i diversitat funcional.

“Més enllà d’aquest esforç d’emergència, tenim una responsabilitat que ens ha de moure tant a la reflexió com a planificar en matèria de recursos i atencions socials a partir de les dades com, per exemple, les d’alguns dels col·lectius preferents en la nostra acció”, ha assenyalat l’alcalde, en referència a les persones en risc de pobresa, majors o amb discapacitat.

Pla d’Infraestructures 2021-2025

L’objectiu principal del pla Convivint a València és dotar la ciutat i la seua àrea metropolitana d’una oferta de recursos públics concorde a les seues necessitats, “que pose fi al dèficit de places públiques en tots els sectors arrossegat durant anys”, especialment en centres d’atenció diürna.

Així doncs, està previst que per primera vegada a la ciutat de València hi haja un recurs públic de cada tipologia que, al seu torn, seran centres de referència.

Per sectors, per a les persones majors hi ha prevista una inversió de 19 milions d’euros amb la construcció d’una residència al barri de Montolivet amb 90 places, un centre de dia al barri de Malilla i un centre intergeneracional a Benimàmet, que inclourà un altre centre de dia de 50 places. Conviurà amb altres espais.

Per a les persones amb diversitat funcional i salut mental hi ha prevista una inversió de 20,1 milions d’euros per a la construcció d’una residència i centre de dia a Benicalap amb 40 places residencials, 18 places en 3 habitatges tutelats i 30 places diürnes.

En el sector de la salut mental, es construirà una residència per a persones amb problemes de salut mental al barri de la Torre amb 40 places residencials i un centre de dia i centre de rehabilitació i integració social (CRIS).

Així mateix, es posarà en marxa un espai a Russafa, dependent de l’Institut Valencià d’Atenció Sociosanitària (IVASS), que inclourà una unitat d’atenció a persones tutelades i centre de referència de la província de València, i un centre d’atenció precoç per a xiquets i xiquetes, que serà el primer centre públic d’aquesta tipologia a la Comunitat Valenciana.

A més, es posarà en marxa un centre de valoració i orientació per a persones amb diversitat funcional al carrer de Colom (l’Eixample).

Pel que fa al sector d’infància, hi ha prevista una inversió de 16,3 milions d’euros per a un centre de dia al Cabanyal i a Russafa, i per a millorar la xarxa d’acolliment amb 83 places noves.

Finalment, en l’àrea d’igualtat i diversitat hi ha previstes obres de millora i adaptació d’espais amb un pressupost de 350.000 euros, que inclouran la xarxa residencial per a dones víctimes de maltractament, un habitatge de protecció per a persones LGTBI en situació d’exclusió i un Espai de la Memòria LGTBI en l’antiga alqueria Casa Clemència.

Per part seua, l’Ajuntament de València invertirà més de 4,3 milions d’euros per dignificar els centres de serveis socials al Cabanyal (obres rebudes aquest dimarts mateix), Benicalap, Russafa, la Saïdia i Guillem de Castro, a més de la creació d’un espai d’emergència residencial per a persones sense llar.

La vicepresidenta ha afirmat que aquest pla a més funcionarà com a tractor de l’economia valenciana des de “una perspectiva feminista”, basada en la revaloració de les cures i l’economia del criar, cuidar i curar; i que es preveu que puga crear a València 250 llocs de treball directes des d’una òptica de “qualitat i estabilitat”.

El pla Convivint es finançarà amb fons propis de la Generalitat, així com els procedents de les ajudes europees i algunes aportacions municipals.