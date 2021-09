El Govern valencià estudia crear una empresa pública per gestionar les ITV i integrar els seus 900 empleats

La possible creació d’una empresa pública per a assumir el personal d’empreses concessionàries torna a estar damunt la taula.

La fórmula que finalment es va descartar per acollir els treballadors del departament de salut de Torrevella, que el pròxim 15 d’octubre passaran de dependre de la concessionària, Ribera Salud, a estar en nòmina de la Conselleria de Sanitat com a personal laboral a extingir, serà la que amb tota probabilitat s’aplique per gestionar les 27 estacions de la inspecció tècnica de vehicles (ITV) de la Comunitat Valenciana i per assumir els seus 900 empleats.

Com va informar elDiario.es, la Conselleria d’Economia notificarà en les pròximes setmanes a les empreses concessionàries que a partir de novembre del 2022, la Generalitat Valenciana recuperarà el control i la gestió de les estacions pel fet de véncer el contracte de 25 anys atorgat el 1997 per l’executiu autonòmic que va presidir Eduardo Zaplana i pel qual l’expresident està imputat en el marc del cas Erial pel qual s’investiga el pretés cobrament de 10,5 milions d’euros en comissions derivades de les concessions d’ITV i parcs eòlics a la Comunitat Valenciana, cosa que podria constituir delictes de suborn, blanqueig de capitals, malversació i prevaricació.

L’avís per part del departament que dirigeix Rafael Climent ha d’arribar a les diferents empreses un any abans que caduquen els contractes, és a dir, abans del 5 de novembre.

Per arribar a aquesta decisió de gestió directa, la Conselleria va contractar una consultoria externa perquè elaborara un informe sobre les actuacions a fer, cronologia i cost econòmic previst per a la gestió directa de l’Administració del servei públic d’inspecció tècnica de vehicles a la Comunitat Valenciana.

Entre les conclusions de l’informe fet per NUVE Consulting, que amb els annexos conté prop de 1.500 pàgines, cal destacar que l’actual sistema de concessió administrativa és poc rendible per a la Generalitat i que la inversió necessària per a la gestió directa és assumible sense recórrer al capital extern.

Una altra de les conclusions més significants de l’informe és que el servei d’inspecció d’ITV no té cap risc, ja que es tracta d’un servei obligatori. En aquest sentit, s’estima que els ingressos nets per a la Generalitat, descomptant les despeses i les inversions fetes per a l’ampliació de la xarxa d’estacions de les ITV, serien de 39,3 milions d’euros anuals.

A més, l’informe confirma que, si es prorrogara la concessió administrativa actual, la Generalitat ingressaria només 7,6 milions d’euros i, si es fera una nova concessió amb un nou plec, l’Administració obtindria 19,2 milions d’euros.

Segons les previsions que maneja Economia, la gestió directa pública permetrà completar i ampliar l’actual xarxa d’ITV amb deu estacions més a la Comunitat que faran possible que el 90% de la població puga passar la inspecció amb un temps de desplaçament fins a l’estació d’ITV més pròxima inferior a 30 minuts. Amb la concessió administrativa actual la Comunitat compta amb un total de 27 estacions d’ITV fixes i 13 unitats mòbils.

A més, segons l’informe es preveu que el 2026 ja estarà completa aquesta nova xarxa i ingressaria en el període comprés des del 2021 fins al 2026 prop de 207 milions d’euros de beneficis nets, davant dels 67 milions que s’obtindrien si es continuara amb la concessió actual.

Detalls de la nova empresa pública

La nova societat mercantil pública comptarà amb disponibilitat de recursos propis per poder abordar inversions amb els ingressos de l’activitat, disposarà d’una comptabilitat analítica pròpia, podrà construir noves estacions d’ITV necessàries per a la millora del servei, dur a terme renovació de maquinària, així com millores i innovació en el procés d’inspecció i millores mediambientals en la construcció de les estacions d’ITV.

Pel que fa a la subrogació de les persones treballadores, l’informe assegura que tot el personal afecte a les estacions d’ITV actuals ha de passar a la societat mercantil pública sense que siga considerat com a personal propi de l’Administració, però mantenint els compromisos laborals adquirits en l’empresa cedent.

Inicialment caldria renovar tots els contractes de prestació de serveis essencials per al funcionament que els concessionaris tinguen pactats. La societat mercantil pública, posteriorment, farà noves licitacions per als contractes necessaris (manteniment, seguretat, neteja, informàtica, assegurances, proveïdors, gestió cita prèvia, etc.).

Quant als nous serveis que desenvoluparà la societat mercantil pública de la Generalitat, l’informe preveu l’ampliació de la xarxa d’ITV amb la construcció d’estacions a les localitats de Torrent, Xiva, Guardamar, la Vall d’Uixó, Sant Joan d’Alacant, Calp, Novelda, Guadassuar, Alcalà de Xivert i Benlloch. Així mateix recull la seua estructura en quatre zones per a una gestió millor, la reducció de la utilització de les ITV mòbils, l’adequació i la reducció de les tarifes i la formació del personal d’inspecció interna i externa.