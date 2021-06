El Govern valencià incentivarà el reciclatge d’envasos amb descomptes en la taxa de fems

La Generalitat Valenciana ha presentat dimecres la instal·lació de huit nous equips automàtics per al retorn d’envasos lleugers a la Ciutat de les Arts i les Ciències, gràcies al conveni entre l’Ajuntament de València i Ecoembes.

La consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà, ha anunciat en l’acte de presentació l’evolució del model a la Comunitat Valenciana, que permetrà a la ciutadania obtindre descomptes econòmics directes de les taxes de tractament de residus domèstics per la devolució d’envasos lleugers, a través dels consorcis de residus zonals respectius.

En aquest sentit, s’informatitzaran amb màquines automàtiques diverses àrees geogràfiques addicionals a la Comunitat, amb les xarxes d’ecoparcs informatitzades que ja fa temps que apliquen aquest sistema de descompte econòmic directe.

A més, continuaran instal·lant-se màquines en centres comercials i mercats municipals de les províncies de Castelló i Alacant, així com a la ciutat de València, per a aquest estiu del 2021.

Es tracta, per tant, d’una evolució des de la recompensa col·lectiva o sorteig del model actual SDR-Recicles, al model de devolució directe de la taxa de gestió de residus gestionat pels consorcis zonals respectius de què ja es disposen a la Comunitat Valenciana en diverses àrees de gestió de residus.

La consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà, ha assenyalat: “Tenim comprovat que en les zones informatitzades dels ecoparcs valencians que tenen un sistema d’incentiu, que presten servei al 55% de la població, a més de 2,5 milions de persones, és on estem tenint uns índexs de recuperació de residus molt diferenciats respecte dels que no tenen un sistema així. Estem convençuts que el sistema d’incentiu, el sistema que interpel·la la ciutadania de l’acció individual del reciclatge amb una bona compensació, fa possible que hi haja més bones dades”.

D’aquesta manera, la Comunitat Valenciana evoluciona el model al màxim de les seues possibilitats autonòmiques en l’àmbit jurídic, vistes les sentències recents del Tribunal Suprem, a l’espera del que es decidirà en la nova normativa estatal, atés que es considera per part de la Generalitat una evolució necessària del model actual, que ja és un èxit en la gestió dels ecoparcs i punts nets informatitzats de la Comunitat Valenciana.

No obstant això, aquesta evolució del model permet una implantació important aquesta legislatura, per la qual cosa es considera d’interés fer aquest pas, atés que altres models com el sistema de depòsit, devolució i retorn d’envasos (SDDR) d’un sol ús, no podran desenvolupar-se aquesta legislatura des del punt de vista operacional, encara que s’hi legislarà a escala estatal, per la qual cosa no podran millorar la gestió d’envasos d’un sol ús curt termini.

Balanç de gestió de residus d’envasos lleugers i paper i cartó

La conselleria ha donat a conéixer les principals dades del sistema de gestió de residus d’envasos lleugers i paper i cartó el 2020 els ingressos totals del qual a la Comunitat Valenciana han pujat fins als 51,9 milions d’euros; 19,3 milions d’increment en comparació amb els de l’any 2014.

La conselleria que dirigeix Mireia Mollà va remetre fa poc una sol·licitud escrita al Ministeri per a la Transició Ecològica per a activar com més prompte millor les previsions normatives en matèria econòmica, a escala estatal, que calguen, de les directives del Paquet d’Economia Circular de la UE. Aquesta adequació permetrà incrementar els ingressos econòmics per la gestió de les recollides separades d’envasos lleugers, vidre i cartó, en favor de les entitats locals.

Mollà, ha explicat que l’evolució del model a la Comunitat Valenciana respon “a la important política d’inversions i millora contínua dels governs del Pacte del Botànic en matèria de residus”.

Les dades demostren que els plans d’acció d’inversions específiques duts a terme per Ecoembes des del 2016 eren necessaris i han donat bons resultats a la Comunitat Valenciana. Així mateix, ha destacat la renovació per part de la Generalitat de les instal·lacions de classificació d’envasos lleugers, com la nova planta de classificació d’envasos lleugers de Benidorm i les millores en les de Picassent o Elx, entre altres, atesa la millora important de les dades de recollida separada, especialment a partir del 2018. “Volem millorar més, sobretot en el mix de recollida selectiva”, han afirmat diversos representants de la conselleria sobre això.”

A més, s’han fet inversions importants, i continuaran fent-se’n, en les plantes de tractament de residus domèstics mesclats de la Comunitat Valenciana, dotant-les de la flexibilitat necessària, dins d’un model modern i circular de gestió de residus domèstics.

Les dades de gestió de recuperacions han evolucionat en tots els materials en els últims sis anys amb un creixement total de recuperació de 66.975 tones.

“La nostra xarxa de plantes de triatge dels diferents residus, que hauran de ser flexibles, modernes i sempre en millora contínua, d’acord amb els models circulars en aquest sentit, són l’alternativa al model d’incineració de residus domèstics d’altres comunitats autònomes, que no volem per a la Comunitat Valenciana”, ha afirmat Mollà.

“Són la nostra última barrera per a aprofitar tots els materials recuperables. Aquesta és la vertadera gestió cap al residu zero, la dels fets dins de l’economia circular. Un camí molt llarg, però que ha de treballar-se dia a dia i en què la reducció, la reutilització, la recollida separada i el reciclatge han de ser els protagonistes”.

La conselleria prepara nous projectes a curt termini, per a incrementar la capacitat de recollida separada i classificació de materials, com l’automatització de la planta de classificació d’envasos d’Alzira de Vaersa, entre altres.

En aquesta línia, la conselleria ha anunciat també la posada en marxa de nous sistemes de classificació de materials (ampliació de l’abast de l’alumini i acer lleugers i nous processos de classificació de plàstics lleugers), la posada en marxa de noves recollides porta a porta, 2.000 nous contenidors grocs i la millora i l’increment de les recollides separades de bioresidus, en què el Consell vol destinar, en aquesta primera anualitat 2021, més de 20 milions d’euros procedents dels fons de reconstrucció per separar en origen la fracció orgànica.