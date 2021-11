El Govern valencià es planteja demanar el certificat COVID per a accedir a locals d’oci amb vista a Nadal

Black Friday, pont de desembre i Nadal. Tres esdeveniments que s’albiren a curt termini i que suposen un increment exponencial de la mobilitat en un context d’increment de contagis que, no obstant això, no es tradueix de moment en una pressió hospitalària excessiva.

La Conselleria de Sanitat tenen enceses totes les llums d’alerta davant l’evolució de la pandèmia en les pròximes setmanes, més encara tenint en compte la situació complicada que travessen quant a incidència acumulada la majoria dels països europeus i que l’any passat, va ser precisament el Black Friday el que va marcar l’inici de la tercera onada, la més mortífera des que va arrancar la pandèmia.

La situació, no obstant això, no té res a veure amb l’actual. En aquell moment la població no estava vacunada (la campanya va arrancar a final d’any), fet que va portar els hospitals a la vora del col·lapse.

En aquests moments, el 90% de la població està vacunada, cosa que possibilita que, malgrat que la incidència acumulada per cada 100.000 habitants ha pujat lleugerament fins als 88 casos registrats dilluns (fa un mes era de 32,11 casos), l’ocupació hospitalària es manté més estable, sobretot en el cas de les UCI. Així doncs, dilluns hi havia 238 persones ingressades, 46 de les quals en l’UCI (143 ingressats, 41 en l’UCI fa un mes).

En aquest context, el Govern valencià, si bé no es planteja de moment mesures traumàtiques amb vista a les festes de Nadal en forma de restriccions, sí que estudia estendre l’ús del certificat COVID que acredita la pauta completa de vacunació als locals d’oci, sobretot amb vista a esdeveniments multitudinaris com ara dinars i sopars d’empresa, així com les clàssiques festes de la nit de Nadal, la nit de Cap d’Any i Reis. Salut Pública ja va implantar el denominat també passaport COVID dins del protocol a seguir per a l’organització de festivals de música i concerts. Aquesta mesura pretén, d’una banda, potenciar la seguretat dels assistents als esdeveniments i, de l’altra, fomentar la vacunació entre els que encara no se l’hagen administrada.

Sobre aquest tema, fonts de Sanitat han comentat que “l’ideal i el que es ve reivindicant és que hi haja una regulació estatal homogènia per a totes les autonomies sobre l’ús del certificat que aporte un grau de seguretat jurídica més alt, però, si no arriba aquesta regulació estatal, no es descarta ni molt menys aplicar-lo en l’àmbit autonòmic, és una opció que està ací”.

Les mateixes fonts han explicat que “des de Salut Pública estan duent a terme un monitoratge exhaustiu de l’evolució dels contagis, però el que apunten els experts és que arribarà un moment en què la situació s’estabilitze”.

En aquesta línia, el president del Govern valencià, Ximo Puig, va comentar dilluns que la societat valenciana ha mostrat “una corresponsabilitat enorme” i, gràcies a això, la incidència ha tingut “un comportament millor que altres comunitats i altres països” i ara considera que és “el moment de fer un pas més” i que pot ser “útil” demanar el certificat COVID per accedir a uns espais determinats.

A més de la possible extensió de l’ús del passaport COVID, Sanitat potenciarà la instal·lació de punts mòbils de vacunació en les pròximes festes, sobretot en les principals zones comercials de la Comunitat Valenciana en què es preveja més afluència de persones. Aquests punts de vacunació començaran a funcionar ja divendres amb motiu del Black Friday i també s’hi podran vacunar els que es van vacunar amb Janseen i necessiten una altra dosi de reforç.