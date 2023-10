Horaris, recorregut, corredors: la Mitja Marató València, a punt per a l’enlairament dels seus 22 000 esportistes

La Mitja Marató València Trinidad Alfonso Zurich celebra la 32 edició, en què, un any més, abans de la carrera ja ha superat molts dels seus registres amb 22 000 corredors inscrits per a ocupar la línia d’eixida diumenge 22 d’octubre a les 8.25 en l’avinguda dels Tarongers de la ciutat del running.

La mitja marató més ràpida del món (rècord del món femení en 1:02:52 i segona millor marca masculina de la història en 57:32) enlairarà amb rècord d’inscrits i de països representats, 107 davant dels 99 de ‘dició passada. Els espanyols seran els corredors majoritaris: un 77% són d’ací (55% de la Comunitat Valenciana i 22% de la resta del país) i un 23%, tres punts més que el 2022, d’altres països, principalment Itàlia, el Regne Unit i França. També creix un punt la participació femenina, que s’estableix en un 27%.

Per a Paco Borao, president de la Sociedad Deportiva Correcaminos, entitat organitzadora de la prova, i director de carrera, “és una alegria per a nosaltres veure que els corredors confien tant en nosaltres un any més i que continuen esgotant els dorsals ja l’abril, però al mateix temps, és una enorme responsabilitat perquè hem d’aconseguir que aquest vol, a més de ser més nombrós i el més ràpid del món, isca perfecte i complisca les expectatives”.

La Mitja Marató València 2023 compta amb un pressupost de 2,4 milions d’euros (incloent-hi premis) dels quals quasi la meitat, un 49%, procedeixen dels corredors, amb les seues inscripcions i serveis extres, una partida que es destina a infraestructures i necessitats pròpies de carrera només per als participants. Un altre 45% és aportat pels patrocinadors i l’altre 6% són ingressos variats.

“Hem fet salts i passos cap avant, com aquest espai del Pavelló 5 en Fira València, com la nova logística de l’eixida que ens permet acollir 22.000 participants, i continuarem treballant per continuar creixent”, assenyala Juan Miguel Gómez, director de la Fundació Trinidad Alfonso, que assegura: “no albire un futur d’aquesta carrera sense la nostra col·laboració”.

Per a Sonia Mansilla, directora de Màrqueting de Zurich Seguros, que per segon any són patrocinadors principals de la Mitja Marató València, l’arribada a la prova ha sigut “una de les experiències més impressionants de running que hem tingut”. “Ja anàvem a una velocitat important, però quan vam arribar ací vam començar a volar”, apunta. A més, Mansilla ha recordat que la Z Zurich Foundation donarà 1 euro per cada finisher que hi haja el diumenge a l’entitat solidària de la prova, Amics dels Majors.

Per part seua, la regidora d’Esports de l’Ajuntament de València, Rocío Gil, assegura que “l’Ajuntament està a la disposició de la Mitja Marató, perquè volem que això ocórrega, perquè creiem que és una cosa que enriqueix la ciutat” i ha afegit que “dona gust veure com els carrers s’omplin i València es bolca i segur que el diumenge ho tornem a veure”.

Dispositiu de trànsit i transport públic

La 32 edició de la Mitja Marató que se celebra diumenge, 22 d’octubre, començarà a les 8.25, hora de la primera eixida, i s’espera que l’últim corredor passe per meta cap a les 11.47 del matí.

L’avinguda dels Tarongers romandrà tancada en els dos sentits des de divendres, 20 d’octubre, fins diumenge, 22 d’octubre, a les 20. També s’interromprà la circulació del tramvia per aquesta via des de les 7.30 fins a les 12 de diumenge.

La Mitja Marató circularà per l’itinerari següent: avinguda dels Tarongers, Ronda Nord, avinguda d’Alfauir, Primat Reig, Cabanilles, Sant Pius V, el carrer de la Trinitat, el Pla de la Saïdia, Mauro Guillén, Menéndez Pidal, el pont de les Glòries Valencianes, la Gran Via de Ferran el Catòlic, la Gran Via de Ramón y Cajal, Sant Vicent Màrtir, Guillem de Castro, el carrer de la Blanqueria, Comte de Trénor, Pintor López, la plaça de Tetuan, General Tovar, el carrer de la Pau, Marqués de Dosaigües, Poeta Querol, el carrer de les Barques, la plaça de l’Ajuntament, l’avinguda del Marqués de Sotelo, Xàtiva, Colom, la Porta de la Mar, Navarro Reverter, la plaça d’Amèrica, Jacinto Benavente, el pont del Regne, el passeig de l’Albereda, la plaça d’Europa, Menorca, l’avinguda de les Balears, Joan Verdeguer, l’avinguda de l’Enginyer Manuel Soto, Doctor J. J. Dòmine, la plaça de la Setmana Santa Marinera, Marcos Sopena, Eugènia Viñes, la Séquia de la Cadena i, de nou, l’avinguda dels Tarongers.

L’Empresa Municipal de Transports (EMT) ha previst canvis en els itineraris de 40 línies d’autobusos durant tot el cap de setmana i coincidint amb el muntatge i el desmuntatge de l’eixida i la meta de la carrera. El dia de la prova se suprimeixen, mentre dure la prova, les línies C1, 19, 30, 31, 40, C2, 92, 93 i 94. Es poden seguir totes les novetats de la circulació i l’afectació al trànsit en el web de l’EMT, l’aplicació AppValència i les xarxes socials municipals.