Iberdrola, a l’espera que el Govern autoritze una pròrroga per a mantindre activa la central nuclear de Cofrents fins al 2030

La central nuclear de Cofrents es prepara per allargar el seu funcionament fins a l’any 2030. Iberdrola ha iniciat la tramitació administrativa per allargar la vida útil i l’activitat de la instal·lació, tal com va avançar elDiario.es.

I és que el permís per a mantindre la central en marxa caduca al març de l’any que ve, i la seua vida útil acaba l’any 2024.

Fonts de la companyia han confirmat a aquest diari que la sol·licitud de renovació del permís d’explotació es va fer el mes de març passat, un any abans que caduque, tal com estableix la normativa vigent: “Està en curs la resposta per part del Ministeri de Transició Ecològica, que és l’òrgan competent per a concedir la renovació. D’acord amb el calendari de tancament ordenat de les centrals nuclears previst segons el Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima (PNIEC), es va sol·licitar la renovació fins al novembre de l’any 2030”.

Les mateixes fonts han afegit que escometran un pla d’inversions perquè es puga fer efectiva aquesta prolongació de la vida útil de la central. En concret, han explicat que “el volum de les inversions associades a l’operació més enllà del 2024 es concretarà quan es reba la renovació del permís d’explotació”.

A més han afegit que la instal·lació fa “inversions de manera continuada”. En els últims 10 anys s’han dut a terme “projectes d’inversió i modernització per valor de 400 milions d’euros”.

Quant al magatzem temporal individualitzat (ATI), que va obtindre fa poc l’informe ambiental favorable per part del Ministeri de Medi Ambient, l’empresa ha informat que “les obres van concloure a mitjan 2020, d’acord amb la programació prevista en el projecte” i “l’entrada en funcionament està prevista per al primer semestre de l’any 2021”.

Com ja va informar aquest diari, l’ATI té amb una capacitat per a 24 contenidors de residus radioactius i la previsió és traslladar-hi cinc contenidors cada 24 mesos.