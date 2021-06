Immunització a dues velocitats: premis Nobel i societat civil reclamen l’alliberament de les vacunes contra la Covid

La principal estratègia per a fer front al coronavirus va a velocitats diferents en el món. A Espanya aquest cap de setmana es van inocular 1,25 milions de dosis de les diferents vacunes aprovades, una xifra rècord que va superant-se cada setmana des de fa un mes, amb els enviaments de més remeses a les comunitats autònomes. Autonomies com la valenciana signaran un altre rècord aquesta setmana amb més de 400.000 dosis i un milió de persones amb la pauta d’immunització completa, segons les previsions de Sanitat. Però en altres indrets del món, indrets amb milions d’habitants –alguns, seu de les empreses que fabriquen les vacunes–, la lluita contra el coronavirus porta un ritme diferent.

Segons l’agència sanitària de les Nacions Unides, els països empobrits només tenen el 0,4% de les dosis inoculades fins hui, mentre que els països d’ingressos elevats concentren el 44% de les dosis del món. La desigualtat en l’accés a les vacunes preocupa els responsables sanitaris: “Amb l’augment de la transmissió mundial de les variants de preocupació, inclosa la variant Delta, l’alçament massa ràpid de les restriccions podria ser desastrós per als que no estan vacunats”, va expressar el director de l’agència.

Dimarts, mentre l’Organització Mundial del Comerç debat sobre les vacunes, València i dues grans ciutats espanyoles més han acollit protestes de la iniciativa ‘Right 2 cure’, que reclama l’alliberament de les patents per a garantir el dret a la salut de tota la població, independentment de l’origen o el lloc de residència. La iniciativa té el suport d’organismes com Intermon Oxfam, Amnistia Internacional i entitats sindicals en defensa de la sanitat pública.

El Govern valencià ha reclamat reiteradament a Brussel·les que mitjance per facilitar la vacunació en altres regions: “Ni la burocràcia ni l’interés de farmacèutiques poden ser un obstacle”, va defensar el president de la Generalitat, Ximo Puig, en el Comité Europeu de les Regions, on va plantejar alternatives per a la suspensió temporal de les patents que ja va remetre a Brussel·les per escrit. Puig ha insistit en aquesta qüestió en el discurs dels premis Jaume I atorgats dimarts: “El primer repte és que la vacuna arribe al més prompte possible a tots els indrets del món. L’interés superior ha de ser la salvaguarda i el progrés de la humanitat sencera”, ha defensat el president. Els 80 membres del jurat, entre els quals es troben 20 premis Nobel, van apuntar en la jornada prèvia en la mateixa direcció, amb un manifest en què fan una crida “a tots els països perquè faciliten al màxim l’accés ràpid i sense costos a les vacunes dels països més desfavorits i treballar per mitjà d’institucions internacionals per a l’adaptació de polítiques decisives de suport a la recerca científica, salut pública i salut mundial”.