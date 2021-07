La integració tarifària en el transport públic de València avança: la targeta Móbilis es podrà usar en els Rodalia al gener

Pas de gegant en la tan anhelada integració tarifària del transport públic de l’àrea metropolitana de València, la principal raó de ser per la qual es va constituir el 2017 l’Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV)

Renfe i l’Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV) tenen molt avançat un conveni pel qual, a partir de gener de l’any que ve, els usuaris de la targeta Móbilis podran utilitzar-la també en els trens de Renfe del nucli de Rodalia de València.

S’estima que en la zona integrada, més del 50% dels viatges que es fan utilitzaran la targeta Móbilis. Així mateix, els usuaris de Móbilis podran comprar i recarregar les targetes en les màquines autovenda i en les taquilles de Rodalia de València.

El ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, el socialista valencià José Luis Ábalos, va avançar a través de les seues xarxes socials que Renfe i l’ATMV ultimen un conveni perquè, al final d’enguany, els usuaris de targeta Móbilis també puguen usar-la en els trens de Renfe del nucli de Rodalia València. “Treballem per una mobilitat que situe la ciutadania en el centre de les polítiques de transport”, va afegir.

🟣@renfe y @GVAatmv ultiman un convenio para que, a finales de este año, los usuarios de Tarjeta #Móbilis también puedan usarla en los trenes de Renfe del Núcleo de @CercaniasVLC.



Trabajamos por una movilidad que sitúe a la ciudadanía en el centro de las políticas de transporte. pic.twitter.com/WgZbc00q3v — José Luis Ábalos (@abalosmeco) 1 de julio de 2021

Un missatge a què va contestar el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España: “Suposarà una fita històrica en el transport públic de l’àrea metropolitana de València. Gràcies, ministre, pel treball conjunt”.

Fonts ministerials han informat a elDiario.es que “el 25 d’abril de 2019 l’ATMV i Renfe Viatgers, van signar un conveni marc, l’objecte del qual era, en una primera fase, incorporar els títols de transport de Rodalia de Renfe Viatgers en la targeta Móbilis de l’ATMV i, en una segona, utilitzar-la com a mitjà de pagament i/o títol de transport per a l’accés als serveis de Rodalia del nucli de València”. Culminaria la integració amb “la implantació del pagament per ús, tant en l’ATMV com en Renfe Viatgers”.

Després d’una sèrie de reunions tècniques i comercials, així com d’intercanvis d’informació, “les parts van decidir no fer la primera fase, que no aportaria res als usuaris, i passar directament a la integració tarifària de Renfe en els títols consorciats, que permetrà utilització de la targeta Móbilis com a títol de transport i mitjà de pagament en els trens de Renfe del nucli de Rodalia de València”.

Segons les mateixes fonts, “al final del 2020 es van obrir dues línies de treball, una mesa tècnica per a definir especificacions tècniques, desenvolupaments, terminis i una altra en què es negociarien les condicions d’integració i el suport contractual que hi donaria suport”.

Per la seua part, “els equips tècnics han treballat en les especificacions, s’han iniciat els desenvolupaments i estan fent-se licitacions per a desenvolupaments, que podran estar acabats i operatius des del gener del 2022”.

D’altra banda, “l’ATMV i Renfe Viatgers han elaborat un conveni en què es recullen totes les condicions tècniques i econòmiques de la integració, que serà signat pel president de Renfe i pel conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat”.

Aquest conveni, que està actualment en procés de revisió per les assessories jurídiques de les parts, previ a la signatura, haurà de ser aprovat pels òrgans de direcció i pels consells d’administració de Renfe i ATMV. Així mateix haurà de ser autoritzat pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i pel Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital.