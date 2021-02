Un jutjat de la Vila Joiosa subhasta una finca del presumpte testaferro de Zaplana taxada en un milió d’euros

Quasi tres anys després de les detencions del cas Erial, les empreses de la presumpta trama corrupta comencen a patir-ne les conseqüències. Després de quedar-se sense la condició d’agent urbanitzador a la Vila Joiosa, a la Marina Baixa, retirada per l’ajuntament, Joaquín Barceló Pachano, presumpte testaferro de l’exministre del PP Eduardo Zaplana, s’enfronta a un procediment d’execució hipotecària arran d’una demanda de Bankia, segons ha pogut saber elDiario.es. L’entitat bancària reclama a l’empresa G. E. Urbantura SL un import de 532.694,67 euros, a més de 36.050 euros en interessos.

En la promotora, sense empleats, figuren com a administradors i apoderats Pachano i l’empresari de Benidorm Ángel Salas, també investigat en el cas Erial. Com a exadministradora única figura, segons les dades consultades en el Registre Mercantil, l’empresària Carmen Berendes Rathje, esposa de l’exvicepresident de la Caixa d’Estalvis del Mediterrani (CAM), Armando Sala.

El procediment hipotecari, tramitat en el Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de la Vila Joiosa, afecta una finca urbana i dues finques rústiques (una de les quals urbanitzable). Els béns estan taxats, segons el jutjat, en 1.041.090 euros.

La subhasta inclou una finca urbanitzable d’ús industrial de 5.246 metres quadrats en la partida Barberes amb dos magatzems de superfície construïda, una finca urbana en l’avinguda de Finestrat i una finca rústica de 1.937 metres quadrats de sòl sense urbanitzar en el sector El Xarquet. En aquest últim terreny, el presumpte testaferro de Zaplana tenia la condició d’agent urbanitzador fins que l’ajuntament socialista de la Vila Joiosa, li la va retirar per no haver construït els habitatges protegits previstos, tal com va informar aquest diari. El consistori també va requisar mig milió d’euros a Pachano.

El programa d’actuació integrada del sector El Xarquet es va adjudicar a l’empresari Joaquín Barceló el 2005 per l’alcalde llavors del Partit Popular José Miguel Llorca Senabre. L’“incompliment culpós de les obligacions contractuals essencials consistents a no haver donat compliment a les exigències en matèria de VPO” va costar al presumpte testaferro la condició d’agent urbanitzador.

El paper de ‘Pachano’ en Erial

Els investigadors de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil han aconseguit traçar el circuit que recorrien els presumptes fons il·lícits de la trama per diversos països del món. La llavadora d’Erial va moure els diners per Luxemburg, els Països Baixos, Dubai, Panamà, Suïssa o Hong Kong i després els va repatriar a Espanya per fer diverses inversions immobiliàries en localitats alacantines com la Vila Joiosa, entre altres. L’operació policial va deixar en suspens unes quantes actuacions urbanístiques.

Pachano apareix en el sumari del cas Erial vinculat a tota mena de presumptes manejos amb la resta dels investigats en la causa. En una de les converses interceptades per l’UCO, l’assessor fiscal Francisco Grau, amb qui Pachano mantenia una relació tempestuosa, li explica, tal com va informar aquest diari: “Ara, els temes immobiliaris estan molt perseguits. Això que féiem abans, jo compre sobre plànol i t’ho venc a tu, saps, i tu et menges... Això no es pot fer”. El presumpte testaferro de Zaplana va ser fotografiat per l’UCO en companyia de l’exministre del PP i les converses telefòniques punxades pels investigadors revelen la proximitat de tots dos.