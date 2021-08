L’augment del nivell de la mar amenaça d’engolir-se el port de València i l’Albufera a final del segle, segons l’informe de l’ONU

“El nivell de la mar continuarà ascendint amb seguretat durant aquest segle, siga com siga l’escenari analitzat: amb poques, mitjanes o moltes emissions de CO₂. En el millor dels casos, la pujada fins al 2100 serà entre 28 i 58 centímetres i, en cas que les emissions continuen sent altes, el nivell se n’aniria a més d’un metre per damunt del registrat entre el 1994 i el 2014”.

Així es pronuncia l’Informe d’Avaluació sobre Canvi Climàtic del Grup Intergovernamental d’Experts (IPCC) presentat fa poc, que conclou, entre altres coses, que l’alteració del clima que ha provocat la humanitat ha agafat tal inèrcia que “la temperatura global continuarà incrementant-se fins a mitjan segle XXI” i que l’objectiu de l’Acord de París de contindre aquest recalfament en 2 o 1,5 °C se sobrepassarà aquest segle “si no és que es fan reduccions profundes en l’emissió de CO₂ i altres gasos amb efecte d’hivernacle en les pròximes dècades”.

Aquest treball elaborat per un grup de 240 científics de 66 països és un encàrrec dels governs inscrits en l’ONU per a oferir la millor evidència científica sobre l’estat i la modificació del clima.

Com afectarien les previsions de l’informe la costa valenciana? Segons el simulador flood.firetree que utilitza les imatges aèries dels mapes de Google per a crear una simulació de com quedarien els diferents territoris en funció del calfament global i l’increment del nivell de la mar, si la Mediterrània pujara un metre, quedarien quasi inundats el port de València, així com el Parc Natural de l’Albufera, al costat de les platges del nord i del sud de la ciutat. La línia de costa arribaria pràcticament fins a l’Oceanogràfic, cosa que deixaria inundats barris i pedanies com Natzaret i Pinedo.

Encara que segons els experts consultats per elDiario.es aquest simulador no es pot considerar precís al 100%, ja que no té en compte barreres naturals com ara cordons dunars o similars que es podrien aplicar per suavitzar els efectes, sí que serveix per a fer-se una idea del que significaria aquest augment del nivell de la mar i del que podria arribar a passar.

Precisament, un dels redactors de l’informe, en concret el director executiu de Carbon Project, Pep Canadell, va afirmar en declaracions a aquest diari que les ampliacions aeroportuàries com les anunciades a Madrid i Barcelona i les portuàries com la projectada a València “van en contra” de les polítiques per a frenar el canvi climàtic i la reducció a zero de les emissions compromeses per a l’any 2050.

En el cas de l’ampliació del port de València, l’expert va assegurar que “amb la tecnologia que hi ha en aquests moments sí que contravé l’emergència climàtica”.

Segons va explicar, “s’estan començant a fer càlculs ara, però cal tindre en compte que fabricar un vaixell i vendre’l no és com un cotxe, que és més fàcil de vendre i de renovar cada quatre o cinc anys, fins que ja pots anar a un model elèctric”.

Així doncs, va afegir que “un vaixell dura moltes dècades, val milions d’euros. Per tant, són molts anys fins que el metanol o l’hidrogen puguen substituir el cru que usen ara, tan brut i tan dens que s’ha de mantindre sempre càlid perquè si no se solidifica”.

Encara que la crisi climàtica és un fenomen planetari, segons l’informe de l’ONU impacta de manera diferent en funció de la zona del món que s’observe.

A la regió mediterrània, els científics han constatat l’increment de les sequeres i preveuen un augment de l’aridesa i les condicions per als incendis amb un calfament de 2 °C (acceptat per l’Acord de París). Hi ha una certesa alta que Espanya haja de preparar-se per a una combinació nefasta de “temperatures extremes, descens de precipitacions, més aridesa, pèrdua de neu i pujada mitjana i màxima del nivell de la mar”.