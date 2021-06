L’exalcalde de Culla investigat per Anticorrupció rebutja incorporar-se a la Diputació de Castelló i el seu rival segueix fins al 2023

L’exalcalde de Culla investigat per la Fiscalia Anticorrupció, el popular Víctor Fabregat, ha declinat ocupar el lloc de diputat provincial en la Diputació de Castelló. En l’acord del repartiment de llocs del PP en la institució provincial, Fabregat havia de substituir David Vicente, primer edil de la Torre d’en Besora. No obstant això, l’exalcalde de Culla, que ara és regidor del municipi, ha rebutjat ocupar l’escó al·legant motius professionals.

Fabregat, que és químic de formació, està sent investigat per Anticorrupció arran d’una denúncia del senador de Compromís Carles Mulet pels pagaments d’una empresa pública turística a una firma privada de dos dirigents de Noves Generacions, tal com ha informat elDiario.es. L’empresa pública Parc Miner del Maestrat, compartida entre els ajuntaments veïns de Culla i de la Torre d’en Besora i amb finançament de la Diputació de Castelló, va abonar factures de 4.000 euros mensuals a una firma externa “que ningú sap a què corresponen” i “sense cap justificació”, segons la denúncia.

Els pretesos pagaments irregulars els va detectar fa un any per Ajuntament de la Torre d’en Besora, governat pel també popular David Vicente, rival intern en el partit de Fabregat i que ara es mantindrà com a diputat provincial fins al 2023.

Somnium Solicitors SL, la firma que va ingressar els pagaments mensuals, es dedica a l’activitat jurídica en la intermediació per a la prestació de serveis i està domiciliada a Oriola (el Baix Segura). Els seus administradors solidaris són Juan Antonio Gómez Narros i Beatriz Loma Marín, dos advocats pertanyents a les Noves Generacions del PP. Beatriz Loma és sotssecretària d’Educació i Ocupació Juvenil i Medi Ambient de les joventuts del PP, mentre que Juan Antonio Gómez Narros és secretari d’Economia. Tots dos lletrats i l’exalcalde de Culla, segons la denúncia de Mulet, “conserven contacte i amistat”.

La denúncia del senador de Compromís deixava caure que Fabregat va dimitir com a alcalde a conseqüència d’aquests pagaments pretesament irregulars. Mulet afirma en la seua denúncia davant la Fiscalia Anticorrupció que aquesta “possible malversació” es va posar en coneixement de la direcció provincial del PP a Castelló, que hauria optat “per no depurar cap responsabilitat i imposar el silenci”.

Fabregat va presentar la dimissió el 22 de maig del 2020, al·legant també motius professionals, i es va quedar com a regidor (els set edils que conformen la corporació municipal són del PP). Després de la denúncia de Mulet, la Fiscalia Anticorrupció de Castelló va obrir diligències d’investigació penal contra l’exalcalde popular de Culla i va designar una fiscal instructora.

Juan Antonio Gómez Narros, l’administrador solidari de la firma domiciliada a Oriola, va atribuir la denúncia a lluites internes en el si del PP de Castelló i, més concretament, al repartiment de l’escó de diputats provincial entre Culla i la Torre d’en Besora, segons va declarar a Alicante Plaza.