L’interventor que va col·locar Rus en la Diputació de València reconeix davant el jutge que no va fer cap informe de fiscalització en els anys de més saqueig

L’interventor general de la Diputació de València que va col·locar Alfonso Rus ha reconegut dijous davant el jutge del cas Taula que no va fer cap informe de fiscalització i de control de la legalitat en Imelsa, l’empresa pública epicentre de la presumpta trama. Durant el període en què la presumpta banda corrupta va saquejar els fons públics frenèticament, amb la Diputació de València com a escenari central, l’interventor no va exercir pràcticament cap control. De fet, la Sindicatura de Comptes ja va advertir del descontrol que regnava en l’empresa pública, capitanejada per l’autodenominat ionqui dels diners, Marcos Benavent, malgrat ser Imelsa una mercantil de capital 100% públic.

Ricardo Camarena Gil ha declarat en qualitat de testimoni i ha reconegut que no va fer cap informe de control sobre Imelsa en quatre anys. L’home, segons ha explicat en la seua declaració, es va limitar a externalitzar les auditories anuals de l’empresa pública i es va centrar en altres prioritats. Camarena ha reconegut que la decisió de no emetre els informes de fiscalització i de control de la legalitat en Imelsa, que ha assumit com a pròpia, la va comunicar oralment a Rus en una reunió.

L’exdirector economicofinancer José Enrique Montblanch, investigat en el cas Taula, va endossar a Camarena la falta de control de legalitat i de fiscalització. La declaració com a testimoni de l’exinterventor de la institució provincial va ser sol·licitada per l’acusació popular de l’associació Acció Cívica Contra la Corrupció fa més de dos anys. Arran de la declaració de Montblanch, l’associació va sol·licitar que l’interventor declarara igualment, però com a investigat, cosa que tant el titular del Jutjat d’Instrucció número 18 de València com la Fiscalia Anticorrupció rebutgen.

Camarena és hui interventor delegat en la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives que dirigeix Mónica Oltra. Máximo Caturla, un dels principals investigats de la peça separada sobre la presumpta corrupció en Ciegsa, se’l va emportar a la Diputació juntament amb uns quants arquitectes de confiança. El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana va tombar fins tres vegades, després dels recursos del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers (Cosital), el seu nomenament en el càrrec de la Diputació, de lliure designació (a dit). Després del canvi de govern el 2015, l’interventor va dimitir i va tornar a l’Administració autonòmica (el president de la institució provincial llavors, Jorge Rodríguez, ja havia avisat que el despatxaria).