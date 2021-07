Les 10 mitges veritats i 2 mentides detectades per l’Ajuntament en les al·legacions de la propietat del València CF

El president del València CF designat per Peter Lim com a màxim accionista del club, Anil Murthy, va presentar dilluns passat 26 de juliol l’escrit d’al·legacions a l’informe que va emetre fa poc la Conselleria d’Economia, que proposava una penalització de 2,3 milions per incompliment de la primera fase de l’actuació territorial estratègica (ATE), denegava la sol·licitud de pròrroga del club, però mantenia la vigència del pla urbanístic dissenyat per traslladar Mestalla fins a l’any 2025.

En el seu escrit, el màxim responsable del club es desvincula de qualsevol responsabilitat en la paralització del projecte i es justifica en la crisi causada per la pandèmia, al mateix temps que assegura que com a promotor ha complit totes les seues obligacions i arremet amb duresa contra l’Ajuntament de València, a qui acusa d’“inacció” i “falta de col·laboració”.

No obstant això, fonts municipals, després d’analitzar el document, asseguren que està per a vessar d’inexactituds, mitges veritats i alguna mentida, almenys pel que fa a la part de la reparcel·lació.

A grans trets, asseguren que s’oculten nombroses reunions informals en què els tècnics municipals van tractar de guiar el club sobre la documentació a presentar i que al mateix temps en el seu escrit d’al·legacions la propietat del club evidencia que no és capaç en quatre anys de definir els usos del subsol de la parcel·la del vell Mestalla, com li venia requerint l’Ajuntament, la qual cosa propicia que la junta de Govern local aprove l’11 de setembre de 2020 el desistiment de la sol·licitud del València CF del projecte de reparcel·lació de l’antic Mestalla per no haver aportat la documentació que se li va requerir un any abans, en concret el 5 de juliol de 2019. Aquesta documentació, sempre segons fonts municipals, és la mateixa que l’Ajuntament ve demanant al club des de l’any 2016.

L’escrit d’al·legacions, en l’apartat de les “actuacions desenvolupades pel club per al compliment de la fase II de l’ATE”, afirma que “la inacció per part de les administracions ha suposat un retard i un obstacle evident per al desenvolupament de l’ATE en el conjunt, en concret, per part de l’Ajuntament de València, que evidencia que els retards esdevinguts no poden ser imputables al club”, i sobre aquest tema, destaca les fites següents pel que fa a la reparcel·lació que són matisades i contextualitzades fil per randa des del consistori.

1. Escrit de Meriton: el Projecte de Reparcel·lació de la Fase 2 Zona A “Antic Mestalla” es va presentar davant l’Ajuntament de València el 26 de setembre de 2016. Fonts municipals asseguren que aquest és el primer projecte de reparcel·lació que es presenta i és un document molt poc elaborat. Bàsicament, no compleix quasi cap dels requisits mínims exigibles i els tècnics municipals comencen a tindre contactes informals amb el València per canalitzar el document i poder tramitar-lo. Hi ha molt d’interés per part de l’Ajuntament perquè tire avant, ja que és un gran projecte per a la ciutat.

2. Escrit de Meriton: des de l’Ajuntament de València no es va fer cap requeriment oficial fins transcorregut un any i mig aproximadament, això és, el 23 de febrer de 2018, en què sol·licitava al club que detallara la descripció del subsol destinat a galeria comercial i sobre la qual s’instal·laria una zona verda. Segons el consistori, no hi ha hagut requeriments oficials, perquè s’estava treballant amb el València CF a fi que el projecte aconseguira els paràmetres mínims exigits pels tècnics municipals i es poguera avançar la tramitació. Els contactes són a instàncies de l’Ajuntament i els aspectes sobre els quals es treballa, com es veurà, són sempre els mateixos: la descripció del subsol destinat a galeria comercial i sobre la qual s’instal·laria una zona verda. Arribat a aquest punt i veient que no es compliran els terminis previstos, els tècnics municipals fan aquest primer requeriment oficial perquè el València, en realitat, sembla no voler avançar, sempre segons fonts municipals.

3. Escrit de Meriton: aquest transcurs de termini sense resposta, de quasi any i mig, demostra la inacció per part de l’Ajuntament de València i la falta de cooperació i intenció. Fals. Segons l’Ajuntament, durant aquest quasi un any i mig s’han mantingut contactes informals a instàncies municipals per solucionar totes les deficiències del document que havia presentat el propietari del club.

4. Escrit de Meriton: posteriorment, no és fins al 20 de setembre de 2018 que des del club s’aconsegueix concertar una reunió amb l’Ajuntament de València. Aquesta reunió va tindre com a objecte acordar la descripció del complex immobiliari urbanístic que havia de detallar-se en el Projecte de Reparcel·lació, amb l’objectiu per al club d’obtindre el vistiplau de l’Ajuntament de València a l’aprovació d’aquest projecte i així poder dur a terme una potencial transmissió de les parcel·les resultants d’ús residencial a un potencial comprador. Segons el consistori, amb aquesta afirmació el club pretén donar la sensació que l’Ajuntament no volia concertar la trobada, tot i que els tècnics sempre han estat a la seua disposició pel fet de tractar-se d’un gran projecte per a la ciutat. Es convoca una reunió per tornar a insistir en el mateix punt, que es descriguen els usos del subsol i l’afecció a les zones verdes. En realitat, aquesta afirmació ve a reconéixer que el València no ha avançat gens amb el projecte de reparcel·lació des de febrer del 2018.

5. Escrit de Meriton: la descripció del complex immobiliari urbanístic es va preparar després d’aquesta reunió i una vegada consensuat pel club amb el Registre de la Propietat, a fi d’evitar problemes per a la inscripció registral, es va presentar finalment a l’Ajuntament de València amb data d’entrada el 27 de febrer de 2019. Fonts municipals asseguren que presenten, finalment, un nou document per a justificar els usos del subsol un any després.

6. Escrit de Meriton: quasi tres mesos després, el 20 de juny de 2019, finalment el club va rebre el requeriment de l’Ajuntament de València en què sol·licitava que s’aportara un informe preliminar del terciari sota rasant. L’objectiu d’aquesta sol·licitud era que per part del Servei d’Activitats Municipals es poguera comprovar que la finca corresponent resultant de la reparcel·lació seria susceptible d’obtindre llicència. Una altra vegada es tracta del mateix problema que el València no ha esmenat completament, segons insisteixen des del consistori. Es requereix al club que presente la documentació sobre els accessos a Activitats perquè certifique que l’immoble podrà tindre llicència perquè està tot correcte. És a dir, no es pot continuar el procediment si no hi ha garantia que l’immoble resultant podrà optar a la llicència d’activitat.

7. Escrit de Meriton: en cosa de dues setmanes aproximadament, el 5 de juliol de 2019, el club va contestar a aquest requeriment sol·licitant una extensió del termini per a donar resposta al requeriment, perquè estaven sent objecte d’anàlisi i estudi les diverses alternatives per als espais sota rasant destinats a terciari. Fals. Segons l’Ajuntament, no consta que es demanara cap pròrroga. El club continua sense definir els usos sota rasant. Aquest és l’últim document que presenta el València pel que fa a la reparcel·lació.

8. Escrit de Meriton: cal destacar la reunió mantinguda amb l’assessor urbanístic municipal de planejament, gestió urbanística i programació el dia 26 de juliol de 2019 per part del club i ADU Mediterráneo SL (“ADU”), on es va presentar un esborrany regulant l’ús dels espais de sota rasant i de zones verdes. Reconeixen que, al cap d’un any i mig, no tenen més que un esborrany del que se’ls reclama des de febrer del 2018.

9. Escrit de Meriton: posteriorment, es van mantindre unes quantes reunions entre l’Ajuntament de València i ADU. És especialment important la reunió mantinguda el 15 de gener de 2020 amb la Regidoria d’Urbanisme de l’Ajuntament de València per part d’ADU per optimitzar el disseny dels espais. Una altra vegada el mateix problema. No es resol l’ús dels espais.

10. Escrit de Meriton: sis dies després, el 21 de gener de 2020, el signant d’aquest document, com a president del club, va mantindre una reunió amb la vicealcaldessa amb l’objectiu de posar en coneixement de l’Administració la situació d’avanç en els diferents compromisos del club com a promotor de l’ATE. No obstant això, la realitat és que no hi ha hagut avanços. Es tracta sempre del mateix punt que no acaben de solucionar, tal com requereixen fonts municipals.

11. Escrit de Meriton: l’11 de març de 2020 es va mantindre una reunió amb la Regidoria d’Espai Públic i ADU, amb l’objectiu de traslladar la necessitat d’obtindre un informe vinculant per part de l’Ajuntament de València sobre els usos permesos sota rasant i la necessitat d’informar del compliment d’evacuacions d’aquest espai, així com d’altra banda de complir per part del Club la presentació de la descripció del complex immobiliari urbanístic que s’havia consensuat. Una altra vegada el mateix, els usos sota rasant i el tema dels accessos que se’ls havia requerit. En realitat, això no és un requeriment de l’Ajuntament, sinó que sembla més aïna un informe que necessita el club mateix per a poder vendre les parcel·les.

12. Escrit de Meriton: malgrat tot l’anterior i com a evidència de la inacció i la demora que des del club s’ha experimentat per part de l’Ajuntament de València, no va ser fins transcorreguts 6 mesos que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de València, és a dir, l’11 de setembre de 2020, va comunicar sorprenentment que donava per desistit el club de la seua sol·licitud d’aprovació del Projecte de Reparcel·lació de la Fase 2 Zona A “Antic Mestalla”, sense haver aportat cap feed back previ de tota la documentació presentada. Diuen sorprenentment, però tal com consta en l’expedient de desistiment municipal a què ha tingut accés elDiario.es, des del 2016 se’ls està tractant de guiar en el procés i al febrer del 2018 se’ls demana una documentació sobre els usos del subsol que al setembre del 2020 encara no han presentat adequadament.