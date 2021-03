De liderar els contagis a registrar la incidència més baixa d’Espanya: així ha doblegat la corba la Comunitat Valenciana

El Black Friday que va tindre lloc el 26 de novembre passat va fer honor al seu nom pel que fa a l’evolució de la pandèmia a la Comunitat Valenciana. Un divendres negre en què va començar a gestar-se l’onada expansiva que va generar una tercera onada que va arribar a cotes extremadament greus al territori valencià.

Pocs setmanes abans, entre octubre i novembre, l’autonomia valenciana era la que menys incidència acumulada en 14 dies registrava per cada 100.000 habitants en el conjunt d’Espanya. L’estratègia valenciana que va donar tan bons resultats es va focalitzar en la detecció precoç de brots per a tallar la transmissió del virus entre els contactes dels contagiats mitjançant una xarxa de rastrejadors important, amb un total de 1.619 per aquelles dates (en l’actualitat n’hi ha uns 2.200).

No obstant això, el Black Friday va ser l’inici d’un augment de les relacions socials que va anar a més a mesura que s’acostava Nadal, cosa que va incrementar els contagis i va superar l’estratègia de contenció dissenyada.

El Govern valencià va detectar un augment de casos en els dies successius i va augmentar les restriccions poc abans de les festes de Nadal. Així doncs, va tancar perimetralment el territori valencià fins i tot a familiars i afins, va limitar les reunions a sis persones i va avançar el toc de queda des de la mitjanit a les 23.00 hores. Tanmateix, les mesures van ser, sens dubte, insuficients.

La propagació del virus durant les festes es va disparar i, encara que el 5 de gener ja es va retallar l’horari de l’hostaleria fins a les 17.00 hores i es va avançar el toc de queda a les 22.00 hores, va ser entre el 19 i el 24 de gener passat que es van adoptar les mesures més dràstiques amb el tancament complet de l’hostaleria i l’oci, de les instal·lacions esportives, l’avançament del tancament de comerços a les 18.00 hores i la prohibició de reunions en domicilis particulars entre no convivents, amb algunes excepcions.

A més, es va mantindre el toc de queda des de les 22.00 hores i el tancament perimetral de la Comunitat Valenciana, inclòs durant unes quantes setmanes les de les ciutats de més de 50.000 habitants.

La conveniència d’adoptar mesures tan dràstiques va provocar fortes tensions en el si del Govern valencià (PSOE, Compromís i Podem) des de les festes de Nadal, especialment entre el PSPV, més partidari de contemporitzar en funció de l’avanç de la pandèmia, i de Compromís, més favorable a implantar mesures més dures des de l’inici per doblegar abans amb la corba de contagis.

Pocs dies després, el 26 de gener, la Comunitat Valenciana es va convertir en la primera d’Espanya en incidència acumulada per cada 100.000 habitants en 14 dies, amb 1.423 casos, tot i que la mitjana estatal estava en 893. L’endemà, l’autonomia valenciana va arribar al pic màxim de la tercera onada, amb 1.459 contagis (899 a Espanya) amb un total de 4.594 hospitalitzats, 624 dels quals en l’UCI, només per COVID-19.

No obstant això, les restriccions van començar a fer fruit. Des d’aquell moment fins al dia de hui, els contagis i les hospitalitzacions han caigut en picat fins a situar-se l’autonomia valenciana amb la incidència acumulada més baixa de tot l’Estat, amb 29 contagis per cada 100.000 habitants en 14 dies (129 de mitjana a Espanya). Actualment, els hospitals tenen 489 persones ingressades, 119 de les quals en cures intensives.

El Govern valencià va mantindre totes les restriccions fins a l’1 de març passat, en què va iniciar una desescalada “prudent”, tal com la va definir el president Ximo Puig. A partir d’aquell dia, van tornar a obrir tan sols les terrasses de l’hostaleria fins a les 18.00 hores i limitades a quatre persones per taula, mentre el comerç tornava a tancar al seu horari habitual (20.00 hores), amb un aforament del 50%.

Dues setmanes més tard, el 15 de març, es van relaxar de manera molt lleu les restriccions. En concret, fins al 12 d’abril l’hostaleria pot obrir, a més de les terrasses, els interiors al 30% de l’aforament fins a les 18.00 hores. A més, els gimnasos i els centres esportius poden tornar a funcionar també amb un aforament del 30% i amb ús obligatori de màscara fins a les 22.00 hores.

La resta de les restriccions es mantenen com fins ara, les relacionades amb la prohibició de reunions entre no convivents en domicilis particulars, amb el toc de queda de 22.00 a 06.00 hores i amb el tancament perimetral de la Comunitat Valenciana.

L’objectiu del manteniment d’aquestes restriccions fins que passe Pasqua és frenar l’inici d’una eventual quarta onada al mateix temps que s’avança en el procés de vacunació. En total, a la Comunitat Valenciana s’han administrat 571.591 dosis, el 79% de les vacunes entregades.

El president valencià va apel·lar fa poc a la “responsabilitat dels ciutadans” perquè durant Pasqua no tiren “arrere tota la faena feta” fins ara. Puig va insistir que si es passa amb èxit Pasqua, “més prompte que tard” es podran alçar les restriccions de mobilitat, ja que “no és voluntat de ningú” mantindre-les pels “molts problemes econòmics” que genera.