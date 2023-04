Al voltant de 900 pescadors van recuperar 77.790 quilos de fem marí en el litoral valencià el 2022

Cada any, l’activitat humana provoca que tones de fem marí s’acumulen en els oceans, amenacen la biodiversitat marina i provoquen danys en la salut de les persones i en el planeta. Conscients d’aquesta situació, des del 2016, Ecoembes i Fundació Ecoalf a través del seu projecte Upcycling the Oceans han treballat per ser part de la solució d’aquest greu problema ambiental.

Gràcies a aquesta iniciativa, es recuperen els residus que mai haurien d’haver acabat en la mar i els donen una segona vida mitjançant el reciclatge i l’economia circular. Perquè això siga possible, el projecte compta amb el compromís i la col·laboració dels pescadors, que, de manera altruista, s’encarreguen de portar a terra el fem marí recuperat en les seues xarxes perquè puga ser reciclat i transformat en matèria primera.

Concretament, durant el 2022, es van recollir un total de 77.790 quilos de residus dels fons marins de la Comunitat Valenciana, una dada que continua creixent i que confirma la implicació del sector pesquer valencià en la conservació dels oceans.

Tant és així que aquests quilos de residus s’han recuperat gràcies a la col·laboració inestimable dels 891 pescadors valencians que de manera altruista han estat al capdavant dels 198 vaixells d’arrossegament, situats en 15 ports: Vinaròs, Benicarló, Peníscola, el Grau de Castelló, Borriana, València, Cullera, Gandia, Dénia, Xàbia, Calp, Altea, la Vila Joiosa, Santa Pola i Torrevella.

En aquest sentit, la Comunitat Valenciana va ser la primera a adherir-se a aquest projecte des del començament, i des de llavors, gràcies al suport de les Confraries de Pescadors, Ports de l’Estat, la Sotsdirecció General de Pesca, la Sotsdirecció General de Ports, Aeroports i Costes, i la Comissió interfederativa de Confraries de Pesca de la Comunitat Valenciana, molts han sigut els avanços que s’han aconseguit.

Així doncs, Nieves Rey, directora de Comunicació i Màrqueting d’Ecoembes, destaca el paper que fan els pescadors i la importància que més persones es comprometen a mantindre els ecosistemes marins lliures de fems: “Els pescadors són els grans protagonistes d’aquest projecte, perquè són els que cada dia, mitjançant una tasca altruista, s’ocupen de recollir els residus que cauen en les seues xarxes i de transportar-los en els seus vaixells per a depositar-los, una vegada que arriben a port, en els contenidors corresponents perquè puguen ser reciclats i donar-los així una segona vida. Sens dubte, un gran exemple d’economia circular”.

Per part seua, Andrea Ruzo, directora general de Fundació Ecoalf, assenyala que el fem marí “és un problema global i Upcycling the Oceans està demostrant que tota la societat ha de col·laborar en la neteja dels oceans. A la tasca imprescindible que duen a terme els pescadors assegurant el reciclatge d’uns residus que altrament es quedarien en el fons de la mar per sempre, cal sumar la participació ciutadana. Entre tots tenim la capacitat de deixar d’embrutar les mars. Ací rau la importància d’aquest projecte, a visibilitzar un problema que, encara que amagat en el fons de la mar, existeix i demostrar, de la mà de la ciència, que hi ha solucions per a evitar-lo”.

Pel que fa a la implicació dels pescadors valencians en el projecte, Vicente Pérez, president de la Comissió interfederativa de Confraries de Pescadors de la Comunitat Valenciana (Coincopesca), assegura: “La tasca que anem fent els pescadors d’arrossegament traient el fem marí des de fa 20-30 anys ha sigut fonamental per a les nostres mars i els nostres oceans. No obstant això, aquesta mena de projectes ens fan sentir secundats, disposar de mitjans que ens faciliten la faena i ens impulsen a continuar treballant per donar una segona vida al fem marí”.

190.000 quilos de residus recuperats a tot Espanya

L’activitat d’Upcycling the Oceans a la Comunitat Valenciana ha contribuït també a evolucionar les dades del projecte a escala nacional. En concret, durant el 2022 es van recollir 189.844 quilos de residus dels fons marins espanyols. Per fer-ho, s’ha comptat amb la col·laboració inestimable de gairebé 2.600 pescadors que han estat al capdavant de més de 600 vaixells pesquers, principalment d’arrossegament, situats en 43 ports pesquers repartits per cinc comunitats autònomes: Galícia, Catalunya, la Comunitat Valenciana, Andalusia i la Regió de Múrcia, on s’han fet trobades i jornades formatives que han impulsat el compromís i la implicació dels pescadors amb el projecte.