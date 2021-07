MSC pressiona perquè el Port de València li adjudique a l’octubre la nova terminal, amb l’ampliació nord en l’aire

La multinacional MSC pressiona perquè es faça afectiva l’adjudicació de la concessió per a construir i gestionar la futura terminal prevista en la polèmica ampliació nord amb una declaració d’impacte ambiental (DIA) de l’any 2007 tramitada sobre la base d’un projecte que no té res a veure amb l’actual i, en conseqüència, amb l’oposició de l’Ajuntament de València.

En aquest context, el director general de la companyia a Espanya, Francisco Lorente, va expressar dimecres el seu desig que l’Autoritat Portuària de València (APV) adjudique a l’octubre la concessió a TIL, empresa filial d’MSC.

Així ho va indicar Lorente dimecres en una roda de premsa que va oferir la companyia per anunciar la represa d’escales de creuers a València, en què ha remarcat que la terminal està “en la seua via, en el seu camí”.

I això malgrat que el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, que després de l’eixida del socialista valencià José Luis Ábalos gestiona Raquel Sánchez Jiménez, ha de pronunciar-se sobre si autoritza l’APV que es puga avançar en la tramitació de la futura terminal de creuers en els terrenys de l’antiga Unión Naval abans que la justícia es pronuncie sobre la permuta de concessions a Boluda.

El ministeri té fins a desembre per a pronunciar-se i fins llavors tot el procediment que afecta l’ampliació quedaria paralitzat, ja que sense el trasllat de la terminal de creuers no es pot portar avant el nou projecte promogut per l’APV.

Com va informar elDiario.es, el procés de permuta de les concessions aprovades al navilier i president del lobby valencià AVE (Associació Valenciana d’Empresaris), Vicente Boluda, per a fer efectiu el trasllat de la terminal de creuers de la zona nord a les instal·lacions de l’antiga Unión Naval, haurien incorregut en irregularitats, segons posen en relleu sengles informes de la Intervenció de l’Estat i de l’Advocacia de l’Estat.

Per aquest motiu, l’APV va iniciar el mes passat un procediment de lesivitat, l’objectiu del qual és anul·lar l’acord del consell d’administració de l’APV adoptat el 2019 pel qual es va aprovar rescatar la concessió atorgada a Boluda en les drassanes de la Unión Naval, sense ús des del 2012 i que caducava el 2027, i compensar-lo amb una nova concessió de 35 anys per a la construcció d’un edifici d’oficines de 13 plantes.

Sobre l’oposició de Compromís i Podem al projecte, el director general d’MSC va assegurar que “respecta profundament” les discrepàncies polítiques respecte del projecte, però ha assenyalat: “Les respostes les tenim molt clares: anem en una línia cap avant, complim les normatives i poc més podem afegir-hi”. “Els problemes polítics interns els hauran de resoldre ells”, va afegir.

Lorente va remarcar que faran una inversió “per damunt de 1.000 milions d’euros”, la qual cosa, a parer seu judici, suposa un fet “prou notable perquè en compte de posar bastons a les rodes, es posara una miqueta d’oli perquè rodara millor”.

No obstant això, respecte a les reticències per part de les formacions polítiques, va asseverar: “Aquests hui estan i demà no ho sé. Nosaltres estem ja 40 anys en el port i esperem estar-ne 40 més almenys”.

Sobre la possible adjudicació de la concessió a l'octubre, l'alcalde de València, Joan Ribó, es va mostrar contundent: "Això ja ho veurem", va manifestar, i va demanar veure "en quines condicions" es durà a terme aquest projecte.

Segons Ribó, no s'ha presentat encara la proposta definitiva i caldrà "estudiar-la" ja que hi ha hagut "moltes *modificaiones al llarg del procés". Ribó, va defensar la necessitat d'una nova declaració d'impacte ambiental (DIA).

Torna a l’activitat dels creuers amb mesures de seguretat

MSC Cruises reprén la seua activitat al port de València. Serà divendres que ve 30 de juliol que el vaixell d’última generació MSC Grandiosa atraque al cap i casal, una operació que farà cada divendres amb escala de dia complet fins al 5 de novembre, en què acabarà la temporada d’estiu i tardor.

Així ho va explicar el vicepresident d’MSC Cruises, Gianluca Suprani, que va estar acompanyat pel president de l’APV, Aurelio Martínez, i l’executiu d’MSC España, Francisco Lorente.

“És important que el sector estiga recuperant la normalitat, a poc a poc, però de manera segura, que és el que tots volem i desitgem. Una indústria important per a la ciutat i el seu entorn. De fet, la paràlisi de l’activitat creuerista, que s’ha prolongat durant 15 mesos, ha suposat un perjudici que en l’APV estimem en uns 72 milions d’euros, i ha afectat sectors com les agències de viatges majoristes, els guies, el transport públic i els taxistes, l’hostaleria i les destinacions”, va explicar Aurelio Martínez.

L’activitat de creuers es va paralitzar a Espanya el 13 de març de 2020 i es va reprendre el 6 de maig (per als creuers de cabotatge) i el 7 de juny (per als creuers internacionals). Al port de València, la primera visita d’un creuer de cabotatge es va produir el 27 de juny amb l’arribada del Main Schif 2 i el 8 de juliol va atracar el primer internacional amb l’Aida Perla.

Segons les previsions de l’APV, s’estima que durant aquesta temporada encara marcada per la COVID-19 puguen arribar al cap i casal més de 100 creuers. La ciutat de València és una destinació mitjana i sostenible en creuers, amb creixements anuals del 2%, uns 400.000 visitants i 200 escales/any. En concret, el 2019 València va registrar 203 escales de creuers i 435.000 creueristes, el 16% dels quals van embarcar i van desembarcar al port de València, que van utilitzar la ciutat com a base.

El president de l’APV va destacar que “l’activitat s’ha représ amb els màxims nivells de garantia sanitària, tant per als creueristes, les tripulacions i, el que és molt important, per a la ciutadania de les destinacions i les ciutats que es visiten”. En aquesta línia, igual que la resta dels creuers, les excursions que fan els turistes de l’MSC Grandiosa es duran a terme en grups bambolla i seguint uns protocols de seguretat marcats per les administracions i la mateixa naviliera.

“Hem elaborat un protocol molt rigorós i estricte sobre la base de la regulació internacional i nacional, juntament amb un grup d’experts, per poder reprendre l’activitat de creuers amb el màxim nivell de seguretat. Un protocol dinàmic que s’adapta a l’evolució de la situació epidemiològica i que seguirà amb excursions bambolla per a garantir la seguretat de les comunitats que visitem”, va explicar Gianluca Suprani, que va agrair la col·laboració de les institucions com la Generalitat Valenciana o Ports de l’Estat.