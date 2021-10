La nova normalitat arriba a les terrasses de València: 670 locals hauran de reduir-les a les dimensions prèvies a la pandèmia

La nova normalitat arribarà també d’ací a poc a les terrasses de València als locals de les quals l’Ajuntament va autoritzar ampliacions extraordinàries i provisionals amb motiu de la pandèmia, per tractar de compensar les pèrdues causades per les restriccions a l’interior dels locals.

La regidora d’Espai Públic, Lucía Beamud, té previst reunir-se divendres amb representants de la Federació de Veïns, de la Federació d’Hostaleria, de la Unió Gremial i de la Coordinadora d’Hostaleria de la Comunitat Valenciana per traslladar-los que, una vegada eliminades la pràctica totalitat de les restriccions que afecten els negocis quant a aforaments exteriors (en interiors és del 75%) i horaris, les ampliacions provisionals que es van concedir amb motiu de la pandèmia quedaran sense efecte a partir del 12 d’octubre.

Això afectarà 670 locals a què se’ls va concedir fa 16 mesos un permís extraordinari i provisional per a ampliar les seues terrasses, en alguns casos sobre la calçada, que hauran d’ajustar-se de nou al que marquen les seues llicències pel que fa a l’espai per a taules i cadires a l’aire lliure.

Segons han explicat fonts municipals, gran part d’aquests permisos es van atorgar en “zones tensionades, com Russafa, el Carme o Joan Llorenç, per la qual cosa es fa necessari recuperar la normalitat i l’espai públic cedit de manera provisional”.

En concret, es van atorgar 100 permisos a Russafa, 70 en la zona del Cedre, 68 a Ciutat Vella, 67 al voltant de la plaça d’Hondures i 50 a Joan Llorenç. En total, a la ciutat hi ha quasi 4.000 terrasses.

L’alcalde de València, Joan Ribó, va anunciar el mes de juny passat que durant tot el 2021 el sector de l’hostaleria de València estarà exempt de pagar la taxa municipal coneguda com “de taules i cadires”, és a dir, la que abonen aquestes empreses per les terrasses que ocupen la via pública. Tampoc hauran d’abonar la taxa d’ocupació de la via pública els venedors dels mercats no sedentaris (mercats ambulants), ni els quioscos, ni les activitats culturals que transcorren a l’aire lliure.