Cantó critica els anuncis de Puig subjectes a fons europeus: "Dona per fet projectes per valor de 21.000 milions, però primer Sánchez li'ls ha d'aprovar"

El líder de Ciutadans, Toni Cantó, no acaba de creure's els anuncis de Ximo Puig subjectes a fons europeus. El portaveu rescata el terme "ximoanuncis", que va encunyar l'exportaveu de Podem Antonio Estañ, per a criticar les mesures enunciades pel president de la Generalitat de cara a la reconstrucció; un pla de 410 mesures i 21.000 milions d'euros que requereixen de finançament per part de la Unió Europea. Cantó, que ha començat el seu discurs en valencià, ha qualificat de "caòtica" la planificació del Govern durant la pandèmia i ha realitzat un repàs sobre les mesures que considera fracassades o a mig gas, com a ajudes en educació o a víctimes de violència masclista.

L'estratègia del síndic per a acostar-se a la moderació, al centre, passa per radicalitzar i ridiculitzar als socis de Govern de Ximo Puig, a Compromís i Unides Podem, frivolitzant amb iniciatives de llenguatge inclusiu i les polítiques d'igualtat, o desprestigiant les polítiques de memòria històrica i protecció del medi ambient.

🔴 ¡Ni la pandemia ha conseguido acabar con las ocurrencias populistas del Gobierno!

👉 Castigaron los piropos

👉 Han invertido 600.000€ de Transparencia en memoria histórica

👉 Han querido reconocer los derechos de la madre tierra en el Estatuto



🏛🍊 @Tonicanto1 en el #DebatCV pic.twitter.com/Jw55UOM9Uv — Ciudadanos Comunidad Valenciana (@CsCValenciana) 21 de septiembre de 2020

El síndic de la formació taronha ha recordat els retards en les connexions ferroviàries, des del Corredor Mediterrani fins al nucli de rodalia, errades en les ajudes d'autònoms, retards en la construcció d'habitatge públic o problemes en els plans d'ocupació jove. "No han invertit un euro en cultura", criticava Cantó, que animava als diputats a acudir al teatre com a mostra de suport al sector. El portaveu ha tornat a reclamar unitat per a demanar al Govern central un objectiu de dèficit similar al del País Basc.

El cap del Consell ha eixit en defensa dels projectes, explicant que els fons europeus busquen projectes que tinguen a veure amb "digitalització, sostenibilitat i resiliència", la qual cosa es tradueix en "avanç de l'Estat de Benestar i potenciació del creixement sostenible", per la qual cosa les conselleries han buscat programes alineats amb aqueixos objectius. Respecte a un pacte entre partits per als pressupostos, Puig ha agraït l'actitud de Cantó, encara que ha indicat, igual que a Isabel Bonig, que el pacte ha de donar-se en uns termes concordes amb les polítiques del Govern del Botànic, ampliant serveis públics.