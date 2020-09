El Port de València obvia Transparència i es nega a facilitar documentació sobre el rescat de les drassanes de Boluda

Garrotada del Consell de Transparència i Bon Govern, entitat dependent de l’executiu central, a l’Autoritat Portuària de València (APV) per no facilitar informació pública a un col·lectiu veïnal.

En una resolució publicada a principis del mes d’agost passat, l’organisme reconeix el dret de l’Associació de Veïns Grau-Port d’obtindre gran part de la documentació sol·licitada sobre el rescat de la concessió de les instal·lacions de la Unión Naval per a situar la futura terminal de creuers.

Per aprovar aquest trasllat de la terminal de la localització actual en la zona nord a les drassanes de Boluda, l’APV va aprovar una compensació a l’empresari mitjançant una concessió de 35 anys per a construir dues torres d’oficines de 13 pisos a canvi de rescatar la de les drassanes d’Unión Naval que ja no utilitzava i el contracte de la qual expirava el 2027.

L’associació veïnal va sol·licitar el pronunciament del Consell de Transparència després d’haver demanat sense èxit tota la informació a l’APV. L’entitat portuària els va instar a sol·licitar-la a través del Portal de Transparència de l’Administració General de l’Estat, cosa que la resolució aclareix que, encara que és un dels procediments recomanats, no és ni molt menys obligat ni l’única via d’obtindre informació pública.

D’aquesta manera, Transparència resol que l’APV, adscrita al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, ha de remetre a l’entitat veïnal en un termini de 10 dies tota la documentació que no continga informació confidencial de l’empresa (vegeu la pàgina 17 del document).

Entre aquesta documentació, destaca la declaració de necessitat d’ocupació de les concessions del president de l’APV, d’1 d’agost del 2018; l’informe de valoració de Afio Tasaciones SA: l’informe del director economicofinancer de l’APV sobre el valor de la concessió sol·licitada i l’informe del secretari general de l’APV sobre la proposta de valoració del rescat del 5 d’octubre de 2018.

No obstant això, han passat els 10 dies establits en la resolució i l’associació veïnal continua sense haver rebut ni un sol paper dels sol·licitats, tal com va explicar dijous un dels portaveus en un acte organitzat per la Comissió Ciutat-Port, integrada per entitats veïnals i ecologistes: “Estudiarem accions legals arran de l’incompliment d’aquesta resolució”, va afirmar.

En l’acte esmentat, la Comissió va insistir en la seua oposició al projecte d’ampliació del port, al trasllat de la terminal de creuers al costat dels barris del marítim i a l’accés nord. Així doncs, van afirmar que el projecte perjudicarà les platges del nord i del sud de València i agreujarà la contaminació ambiental i acústica, per la qual cosa van exigir una moratòria del projecte, un debat públic i una altra declaració d’impacte ambiental (DIA) que tinga en compte tota l’actuació de manera global, inclosos els efectes del trasllat de la terminal de creuers i de l’accés nord.

Ajornada la concessió de la futura terminal

Divendres tindrà lloc la reunió mensual del consell d’administració de l’APV. Precisament un dels punts a tractar són les accions que cal dur a terme arran de la resolució del Consell de Transparència.

El consell tractarà també una pròrroga per a fer efectiva la concessió de la futura terminal de l’ampliació nord a la companyia TIL, filial d’MSC. L’atorgament de la concessió està pendent que Ports de l’Estat determine si s’ha de fer una altra DIA després dels canvis efectuats sobre el projecte original d’ampliació o si és vàlida la del 2007, com afirma l’APV.