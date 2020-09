Primer pas perquè el transport públic de València obtinga les mateixes ajudes del Govern que Madrid o Barcelona

El transport públic de l’àrea metropolitana de València ha patit històricament una clara discriminació quant a la falta de finançament per part del Govern en comparació amb altres àrees com les de Madrid o Barcelona.

Sense anar més lluny, en els últims pressupostos generals de l’Estat aprovats pel popular Cristóbal Montoro, encara vigents, es van atorgar 126,9 milions a Madrid, 109,3 a Barcelona i tan sols 10 a València, malgrat que per població hauria d’obtindre al voltant de 38 milions d’euros.

Per evitar aquestes diferències, el senador de Compromís, Carles Mulet, va proposar la creació d’un sistema de finançament per al transport públic de totes les àrees metropolitanes que atenguera criteris objectius, en compte de discrecionals i arbitraris tal com passava fins ara.

La proposició de llei es va sotmetre dimecres a votació i es va aprovar per majoria, per la qual cosa s’enviarà ara al Congrés, on s’obrirà una fase d’esmenes tant a la totalitat com a l’articulat de la llei iniciada al Senat.

Segons fonts de Compromís, els vots del PSOE, ERC-Bildu, Cs, Junts per Catalunya i del Grup de l’Esquerra Confederal (integrat per Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai i Catalunya en Comú Podem) han donat suport a la presa en consideració de la Proposició de llei de finançament del transport públic metropolità.

La llei (rebutjada pel PP, Vox i el Grup Basc) busca actualitzar el dret a la mobilitat urbana en condicions de qualitat, eficiència, sostenibilitat financera i respecte rigorós a la protecció física del medi ambient.

Carles Mulet, promotor de la iniciativa, en la seua intervenció ha recordat que “Espanya és l’únic país europeu que no té una norma d’aquest tipus davant de països com Alemanya o França, en què està vigent al voltant de quaranta anys”.

El text aposta per posar fi a l’actual model arbitrari, que genera que hi haja poblacions que reben 0,05 euros per habitant, i en canvi unes altres superen els 20 euros. “La llei és la base normativa per a dotar de recursos el transport públic que li permeta adoptar iniciatives estratègiques, com augmentar l’oferta, més integració multimodal, noves polítiques tarifàries o impulsar el salt digital i tecnològic del servei. Parlem d’assegurar la millora del transport públic i de qualitat i donar resposta especialment a les demandes de l’àrea metropolitana de València, més fons i informació”, ha assenyalat.

“Mentre Madrid ha rebut en 10 anys 1.358 milions o Barcelona 1.091, el transport metropolità valencià tan sols n’ha percebut 83 amb la meitat de la població, sense que hi haja un criteri consensuat i objectiu per a un tracte igualitari i just”, ha declarat Mulet.

El representant valencianista ha criticat que el grup territorial valencià del PP s’haja estrenat d’una manera “tan clarivident” en defensa dels interessos valencians. “En compte de donar suport a una proposició tan justa, innovadora i efectista per als interessos valencians, voten en contra i el seu portaveu s’ha embolicat a parlar de Cuba, el comunisme i Veneçuela. Tot molt patètic”, ha conclòs.