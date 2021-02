Processats l'expresident socialista de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, i 14 càrrecs de Compromís i PSPV per les contractacions en Divalterra

El Jutjat d'Instrucció 9 de València ha processat l'expresident socialista de la Diputació Provincial de València i actual alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, i altres 14 investigats, tots ells càrrecs en el seu moment de Compromís i del PSPV, per les contractacions irregulars d'alts directius en Divalterra, dins del conegut com a cas Alqueria.

Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el seu compte de Twitter, "el magistrat aprecia indicis de malversació i prevaricació per la presumpta simulació d'aqueixos contractes per interessos partidistes per a afavorir afins del PSOE i Compromís".

La interlocutòria, que ha sigut notificada aquest dimecres a les parts, xifra en 1,1 milions d'euros el perjudici patit per les arques públiques.

Com va informar eldiario.es, segons el parer dels agents de la UDEF que han investigat el cas, aquestes contractacions "es van realitzar sota la modalitat de personal d'alta direcció, com un frau de llei per a evitar l'aplicació dels principis de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic". Diversos informes encarregats per la pròpia Diputació van qüestionar la legalitat d'aqueixos contractes.

Des de les defenses, per contra, sempre s'ha insistit que la causa té una component merament administrativa i en què "ningú s'ha emportat un euro ni ningú va voler fer les contractacions de manera fraudulenta conscientment".

Jorge Rodríguez es va veure obligat a dimitir com a president de la Diputació de València pel PSPV el 2 de juliol de 2018 per la seua implicació en el cas, encara que uns dies abans els socialistes el van suspendre de militància. Rodríguez es va mantindre com a alcalde d'Ontinyent i en 2019 va arrasar en les eleccions municipals en les quals va ser reelegit amb majoria absoluta sota les sigles del seu nou partit, La Vall d'Albaida ens Uneix.