Ni pròrroga, ni nul·litat: així és la tercera via que maneja el Govern valencià per donar viabilitat al nou estadi de València CF

Els serveis jurídics de la Generalitat Valenciana estudien en aquests moments les possibilitats respecte de la situació de l’actuació territorial estratègica (ATE) amb l’objectiu de donar una resposta al València CF arran de la seua sol·licitud formal d’una pròrroga sense aportar cap garantia quant al finançament de l’operació.

Després d’aquesta sol·licitud, la vicealcaldessa socialista i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, va presentar el 17 de maig passat un informe que desaconsella concedir una pròrroga dels terminis de l’ATE i recomana que, en cas que finalment la Generalitat Valenciana decidisca fer efectiva la pròrroga, s’estudie la possibilitat d’aplicar una sanció al València CF per haver incomplit els terminis establits (possibilitat prevista en el document de l’ATE) i que s’exigisquen avals econòmics que garantisquen el compliment dels nous terminis.

Amb aquests dos documents a la mà, el Govern valencià ha de prendre una decisió i en els últims dies s’ha posat damunt la taula una solució alternativa a la pròrroga immediata o a la nul·litat.

En concret, aquesta opció passaria per sancionar el club per haver incomplit els terminis de la segona fase de l’ATE (la multa podria ser de fins a 3 milions d’euros), segons els quals, el nou estadi i el poliesportiu de Benicalap ja haurien d’estar pràcticament acabats.

Al mateix temps, es condicionaria una eventual pròrroga als passos que anara fent el club en el compliment del nou calendari que va proposar a l’Administració i que passa per iniciar la construcció del poliesportiu de Benicalap el 2022, acabar-lo al desembre del 2023 i reprendre les obres del nou estadi a mitjan 2024 i acabar-lo a mitjan 2026.

Si el club fera passos reals en aquests termes i posara en marxa les obres de totes dues instal·lacions, s’estudiaria una eventual pròrroga per poder donar cobertura legal a la finalització dels diferents projectes, tenint en compte que la globalitat de l’ATE està vigent fins a l’any 2025 i, per tant, consideren els tècnics que jurídicament és prematur en aquests moments tant concedir una pròrroga com anul·lar el pla, atés que hi ha hagut un incompliment parcial de la segona de les quatre fases.

L’ATE actualment en vigor estableix que el nou estadi i el poliesportiu havien d’estar acabats al maig del 2021 (segona fase) i el vell Mestalla derrocat com a data límit el 2023 (tercera fase), ja que entre aquest any i el 2025 han d’estar executats els edificis d’habitatges en la parcel·la de l’avinguda d’Aragó (quarta fase). Les mateixes fonts consideren que, tal com preveu el conveni, els incompliments parcials es poden solucionar amb penalitzacions.

A més, creuen que no hi ha en aquests moments prou garanties per a concedir una pròrroga, però també pensen que anul·lar l’ATE donaria arguments al València CF per a recórrer per la via judicial, cosa que allargaria anys una possible solució, per no parlar de la situació en què quedaria la sentència del Suprem que declara il·legals les graderies del vell Mestalla, que la Federació de Veïns ja ha anunciat que estudiarà reactivar.

Amb tots aquests condicionants damunt la taula, seran la Conselleria d’Economia Sostenible que gestiona Rafael Climent (Compromís) i la de Política Territorial que dirigeix Arcadi España (PSPV) les que prenguen una decisió entre nul·litat, pròrroga o sanció i mantindre l’ATE momentàniament.

Com va informar elDiario.es, secretaris autonòmics, directors generals i sotssecretaris de Vicepresidència, Economia Sostenible, Política Territorial, Coordinació Institucional i de l’alcaldia de l’Ajuntament de València, tots de Compromís, es van reunir dijous per analitzar la situació i per coordinar-se.

Després de la trobada, el sotssecretari d’Economia Sostenible, Natxo Costa, va comentar que és la conselleria que gestiona Climent (Compromís) la que té l’última paraula sobre aquest tema, això sí, previ informe de la Conselleria de Política Territorial, per la qual cosa tots dos departaments estan condemnats a entendre’s.

El sotssecretari d’Economia Sostenible va lamentar que des de Política Territorial es va fer un informe fa una setmana sobre les penalitzacions que es poden aplicar al València CF per l’incompliment dels terminis i que, malgrat que s’ha reclamat, desconeixen els motius pels quals encara no se’ls ha remés.

“Amb aquest informe a la mà es prendrà la decisió definitiva, això sí, pensant sempre en el millor per al València CF i per a la ciutat, perquè entenem que s’ha de separar la qüestió de l’ATE de la qüestió societària del club. És a dir, cal donar una solució al problema de l’ATE, no a altres problemes, perquè no es poden prendre decisions pensant en qui és el propietari del club; si es prorroga, es prorroga al club i si s’anul·la, s’anul·la al club també amb totes les conseqüències jurídiques i econòmiques que totes dues decisions poden implicar”, va comentar Costa.