Una rentada de cara per a l’Estació d’Autobusos de València: 640.000 euros per a millorar accessos, il·luminació i teulada

El conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, ha anunciat una inversió de 640.000 euros de la Generalitat Valenciana per a “millorar les condicions de seguretat i habitabilitat de l’Estació d’Autobusos de València”.

Segons ha explicat el conseller, “fa més de 20 anys que l’Estació d’Autobusos de València necessita reinventar-se i millorar els seus serveis i, ara, la Generalitat ha impulsat aquestes obres imprescindibles que començaran a la primavera i acabaran abans de final d’any”.

En aquest sentit ha assenyalat que es duran a terme les obres pertinents per millorar la il·luminació, els accessos, la neteja, la teulada. “És a dir”, ha apuntat Arcadi España, “s’efectuarà una actuació integral en tots els elements necessaris per a convertir l’estació en un lloc habitable, adequat i amable”.

Per al titular d’Obres Públiques de la Generalitat, “és molt important aquesta actuació per dues raons: la primera, perquè aquesta estació és la porta d’entrada de moltes persones que venen i se’n van de València i ha d’estar a l’altura de la ciutat”. A més, ha apuntat, “cal millorar també la mobilitat, aquesta mobilitat sostenible per la qual tots apostem i que necessita estacions accessibles, fàcils i habitables”.

Així mateix, Arcadi España ha indicat que es tracta d’“una actuació ràpida, perquè l’estació necessita adaptar-se i millorar les condicions actuals, que no són les adequades; després, en una segona fase, hi ha prevista una actuació més estructural i integral per a la qual es convocarà un concurs d’idees”.

L’alcalde de València, Joan Ribó, venia demanant des de la campanya de les eleccions municipals passades una intervenció urgent per a la terminal situada al carrer de Menéndez Pidal, per la qual passen cada any al voltant de 35 milions de viatgers (dades anteriors a la pandèmia) i que està presa per la ruïna i la degradació des de fa anys.

L’actual estació es va construir després de la riuada del 1957. Des de llavors no s’hi ha fet cap reforma de gran importància. L’última, duta a terme l’any 2011, va consistir en una mà de pintura i segellament de clivelles. Actualment la gestió del recinte està en règim de concessió a l’empresa Alsa fins a l’any 2038.