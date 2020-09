Sanitat confirma la recuperació per a la gestió pública de l’hospital de Torrevella a l’octubre del 2021

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, va assegurar en la sessió de control al Consell del ple de les Corts Valencianes celebrada el 18 de juny passat que el Govern valencià recuperarà per a la gestió pública l’hospital de Torrevella (Alacant) una vegada acabe la concessió al grup Ribera Salud a l’octubre del 2021.

“El full de ruta no s’ha variat”, va afirmar Barceló, que va assegurar llavors que a l’octubre d’enguany notificarà a Ribera Salud “que queda conclòs el contracte en el moment del seu venciment”, un tràmit que s’ha de fer legalment com a mínim un any abans que acabe la concessió. Han passat quasi tres mesos des de llavors i, a falta només de 15 dies perquè es complisca el termini establit, no s’ha produït cap notificació des de Sanitat, tal com també han confirmat fonts de Ribera Salud.

No obstant això, a preguntes d’elDiario.es, des del departament que dirigeix Barceló s’han remés a la intervenció esmentada de la consellera, confirmant així que es portarà a efecte la reversió, per a la qual cosa hauran de remetre la comunicació oficial esmentada a la companyia adjudicatària en els pròxims dies.

Des de Ribera Salud no han revelat si hi ha cap tipus de diàleg o negociació amb Sanitat per a explorar una possible pròrroga del contracte en l’actual context de crisi, no sols sanitària, sinó també econòmica, especialment per a les arques públiques.

No és aquesta l’única concessió sanitària que el Govern valencià pretenia recuperar per a la gestió pública. Sanitat va anunciar a l’abril de l’any passat l’inici dels tràmits necessaris per a permetre el rescat de l’hospital de Dénia, gestionat per Marina Salud, empresa integrada per DKV i Ribera Salud, després de fracassar les negociacions amb la primera de les firmes, propietària d’un 65% de les accions de la societat. No obstant això, després de la irrupció de la pandèmia, no hi ha hagut en els últims mesos novetats sobre aquest tema.

Així doncs, l’hospital d’Alzira ha sigut l’únic que s’ha recuperat fins ara per a la gestió pública, ja que és també el primer del qual la concessió a Ribera Salud va acabar l’1 d’abril passat, moment en què va tornar a les mans de Sanitat.