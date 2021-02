Sanitat detecta 62 persones que es van saltar l'ordre de vacunació, 10 d'elles càrrecs públics

La consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha donat compte aquest dimarts del resultat de la investigació oberta sobre les vacunacions irregulars, és a dir, de persones que s'han saltat l'ordre establit. De la informació recaptada es desprenen irregularitats en 233 casos estudiats la vacunació dels quals ha sigut objecte d'anàlisi per no estar en grups de risc aparentment.

D'ells, 171 casos estan justificats per haver-se administrats dins dels grups i llistats establits. Els 62 casos restants s'ha investigat amb més detall per a depurar responsabilitats.

Des de recursos humans hi ha oberts 9 expedients informatius en fase de diligències prèvies o s'ha sol·licitat més informació: "Afecta en personal propi de la Conselleria que haja pogut intervindre en el procés i està subjecte a privacitat de moment".

De les 62 persones que han rebut vacuna sense correspondre'ls, 10 són càrrecs públics i per tant la informació és d'interés general. Es tracta dels alcaldes de Verger i Els Poblets (PSPV), els quals es van vacunar junts el 8 de gener. La regidora de Sanitat de Dénia, Cristina Morera (PSPV) i alguns familiars, els qui es van vacunar el 12 de gener en la residència Santa Lucia, com va informar elDiario.es. Morera ha dimitit del seu càrrec.

També figura en la llista el dimitit fiscal cap de Castelló, José Luis Cuesta Merino, el qual es va vacunar el 29 de gener, tal com va revelar elDiario.es, en el centre de Salut 9 d'Octubre, en una causa en la qual també s'investiga a la coordinadora del centre, que és la dona de Cuesta, i a un infermer. Barceló ha confirmat la desaparició d'un vial amb sis dosis en aquest centre. En tots els casos hi ha diligències obertes per si foren constitutives de delicte, i en tal cas es posarien en coneixement de la Fiscalia, que ja ha obert d'ofici una investigació per a esclarir aquest cas.

També figura en el llistat Luis Rubio, alcalde de Villahermosa del Río (PP), administrador de la residència en la qual es va vacunar, qui es va incloure en el llistat que es remet a Salut Pública.

Francisco López López, alcalde de Rafelbunyol (PSPV), es va vacunar el diumenge 27 de desembre amb una dosi que va sobrar al final de la jornada. Barceló ha comentat que ha tingut coneixement d'un informe de Salut Pública sobre aquest cas, el qual ha sol·licitat.

L'alcalde d'Orihuela, Bernabé Cano (PP), es va vacunar el 6 de gener en residència Savia amb el regidor de Sanitat, José Galiana (PP), sense autorització per a això i sense figurar en els llistats. Malgrat això va ser vacunat pel personal de la residència, al qual també s'està investigant.

El diputat provincial, Juan Bautista Roselló (PP), es va vacunar el 12 de gener perquè estava inclòs en el llistat que havia facilitat la Diputació pel centre Doctor Esquerdo, titularitat de la institució provincial. En estar inclòs, s'ha arxivat l'expedient. Finalment, figura en el llistat Ángel Ribes, alcalde de Benlloch (PSPV), vacunat que figurava en el llistat de Salut Pública, per la qual cosa ha de seguir la investigació.

De tots aquests casos s'ha sol·licitat diligències a Salut Pública per a fitar els fets i s'aplicarà si escau les sancions previstes en llei 33/2001 de Salut Pública i en la llei sanitària de la Comunitat Valenciana. Barceló ha destacat que aquests 62 casos suposen un 0,046% del total de vacunes administrades, la qual cosa dona una mostra del majoritari compliment dels protocols.

Sobre el subministrament de la segona dosi a aquestes persones, Barceló ha recordat que es va ordenar no executar-lo inicialment però finalment sí que s'aplicarà. El Comité de Bioètica ha remés primeres conclusions referent a l'informe sol·licitat en les quals s'indica que la segona dosi hauria de plantejar-se després que s'haja aplicat a tots els grups de risc que estan recollits i en tot cas a les sis setmanes que és el recomanat.