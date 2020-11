Sanitat habilita 166 llits en l’antic hospital La Fe de València i prepara la instal·lació de campanya per fer més PCR

Els ingressos hospitalaris s’han disparat el mes d’octubre tant a la Comunitat Valenciana com a la resta d’Espanya com a conseqüència de l’augment de contagis registrats després del pont d’octubre passat.

De fet, mentre que el divendres 2 d’octubre (una setmana abans del pont) l’autonomia valenciana va registrar una taxa de 103,84 casos per cada 100.000 habitants en les dues setmanes anteriors (269,49 en el conjunt d’Espanya), divendres passat 30 d’octubre es va arribar a 231,47 contagis (485,28 de mitjana a Espanya), un 122% més.

Segons les últimes dades facilitades el dilluns 2 de novembre per la Conselleria de Sanitat, els centres hospitals valencians tenen 1.117 persones ingressades en planta i 194 en l’UCI.

En el mateix període, els hospitals valencians han triplicat els pacients en planta i han duplicat els ingressats en la Unitat de Cures Intensives (UCI). En concret, s’ha passat d’acollir 451 pacients en planta (un 3,96% d’ocupació) i 75 en la Unitat de Cures Intensives (un 7,38% d’ocupació), a tindre 1.244 ingressats en planta (un 10,89% d’ocupació) i 188 en l’UCI (un 18,31% d’ocupació). En el conjunt d’Espanya, els hospitals estan al 14,73% en planta i al 26,59% en l’UCI.

Així doncs, encara que en termes generals els hospitals valencians continuen tenint disponibilitat, hi ha alguns casos puntuals en què la pressió és més alta, cosa que ha obligat la Conselleria de Sanitat a preparar més recursos assistencials per si calguera.

Fonts del sindicat Comissions Obreres (CCOO-PV) han informat que està previst que aquesta setmana s’habiliten 166 llits a l’escola d’infermeria de l’antic hospital La Fe, situat en l’avinguda de Campanar. A més, per completar el dispositiu, es traslladarien 75 infermeres o infermers, 75 tècnics en cures auxiliars d’infermeria (TCAES), 10 zeladors, 13 facultatius o facultatives i 4 auxiliars administratius.

Les mateixes fonts han comentat que actualment l’hospital de referència de la Comunitat Valenciana té tota la torre E destinada a pacients COVID i que les cirurgies, de moment, es mantindran. A més, a l’hospital de campanya s’iniciarà un altre punt per fer PCR a les vesprades, en principi per a atendre col·legis.

En canvi, des de l’organització sindical han advertit que tant a l’hospital d’Elda com a l’Arnau de Vilanova han començat a ajornar-se intervencions quirúrgiques que requereixen ingressos, a causa de la pressió assistencial. Una situació que s’ha viscut també als hospitals d’Oriola i el Clínic de València.

La secretària general de la Federació de Sanitat i Sectors Sociosanitaris (FSS CCOO-PV), Rosa Atiénzar, ha comentat que "la situació de la sanitat valenciana és delicada" perquè "si bé en alguns hospitals la pressió de pacients COVID no comprometen l'assistència, l'increment d'ingressos hospitalaris i ingressos en UCi en els últims dies en departaments de salut com Elda, el Clínic, Malva-rosa, Arnau de Vilanova o La Fe és preocupant".

Segons Atiénzar, "una ocupació del 21% dels llits d'UCI i de més del 12% de mitjana dels llits d'hospitalització suposa una limitació molt important dels recursos disponibles per a poder atendre la resta de patologies". A això cal afegir "el volum de pacients que s'ha d'atendre des d'atenció primària en el seguiment dels casos lleus (que són la gran majoria) a més de l'atenció ordinària i des dels centres de salut pública, totalment desbordats en les labors de seguiment dels casos i contactes".

A més, ha assegurat que "els reforços de plantilla contractats per a donar resposta a tota aquesta labor són manifestament insuficients" i que "el personal es veu abocat a aquesta segona ona desbordat i esgotat, sense haver pogut descansar adequadament de la situació anterior".

Per aquest motiu, el sindicat ha sol·licitat que s'adopten "les mesures per a incrementar les plantilles de manera estable i permanent i no amb contractes temporals o precaris".