La secretària general de l’Ajuntament de Castelló apressa l’alcaldessa del PP a publicar els ingressos públics que amaga

L’alcaldessa de Castelló, la popular Begoña Carrasco, continua sense publicar en la seua declaració de béns la seua remuneració com a lletrada de l’Oficina d’Assistència a Víctimes del Delicte, un organisme públic dependent de la Generalitat Valenciana en què va treballar amb jornada reduïda mentre liderava l’oposició a l’anterior primera edil, la socialista Amparo Marco. Carrasco només declara un sou de 28.806,09 euros com a portaveu del grup popular. No obstant això, la casella corresponent a altres rendiments del treball està buida.

El PSPV-PSOE va preguntar a la secretària general del ple quines dades han de plasmar els edils en les declaracions quan prenen possessió. El document al·ludeix als “ingressos nets percebuts en l’exercici anterior”. Els socialistes van demanar a la funcionària que aclarira a quin exercici es refereix aquesta expressió, si a l’actual 2023 o a l’anterior.

La resposta és categòrica: es tracta dels ingressos del 2022, quan Carrasco era lletrada de l’Oficina d’Assistència a Víctimes del Delicte.

La portaveu socialista, Patrícia Puerta, considera que l’alcaldessa popular “ha mentit en el ple, ha enganyat tota la ciutat i dona una imatge lamentable de l’alcaldia, danyant de manera inacceptable la imatge de l’Ajuntament de Castelló i de la política municipal”. Puerta sospita que la primera edil pretén “amagar alguna cosa a la ciutadania”.

El PSPV-PSOE denuncia la “descaradura de Begoña Carrasco”

La resposta de la secretària general del ple, segons ha afirmat Patrícia Puerta, “no deixa lloc al dubte”. La portaveu socialista ha destacat la “descaradura de Begoña Carrasco, que ja fa anys que amaga els seus ingressos com a lletrada” en l’Oficina d’Assistència a Víctimes del Delicte.

“Ja quan era portaveu del grup popular va amagar totes aquestes dades i, ara que és alcaldessa, ens pren el pèl a tota la gent de Castelló”, afig. “Begoña Carrasco ha de publicar de manera immediata tots els seus ingressos durant 2022”, conclou Patrícia Puerta.