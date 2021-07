El Suprem avala la recuperació per a la gestió pública de l'hospital de l'Alzira que havia privatitzat el PP

"Desestimar el recurs contenciós administratiu interposat per Ribera Salut contra la resolució de 27 de maig de 2017, del Director General de Recursos Humans i Econòmics de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana, per la qual s'acordava no prorrogar l'expedient de contractació de gestió de serveis d'atenció sanitària integral en el departament de salut de la Ribera i contra els altres acords que s'indiquen en el fonament de dret primer d'aquesta sentència".

Així fa part de la sentència de la sala contenciosa administrativa, secció tercera, del Tribunal Suprem, respecte al recurs que va elevar la companyia Ribera Salut contra la decisió adoptada pel Govern valencià del Pacte del Botànic en el passat mandat de no prorrogar la concessió atorgada pel PP i recuperar així la gestió pública de l'hospital d'Alzira i de la resta del departament de salut, fet que es va materialitzar a l'abril de 2018, una vegada va finalitzar el contracte.

El Suprem avala així el procés de reversions iniciat llavors per la Generalitat Valenciana en compliment del pacte de govern aconseguit entre el PSPV, Compromís i Unides Podem.

La resolució crea jurisprudència i per tant atorga seguretat jurídica al Consell de cara la imminent recuperació per a la gestió pública de l'hospital de Torrevella el mes vinent d'octubre, una vegada vençut el contracte de 15 anys atorgat també pel PP a Ribera Salut.

La sentència, no obstant això, sí que reconeix a la companyia l'obligació de la Conselleria de Sanitat de valorar la repercussió i efectes que la reversió tindria sobre la despesa pública en compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Precisament, és en aquest aspecte en què s'ha centrat Ribera Salut en la seua valoració del pronunciament judicial. Segons l'empresa, propietat de Centene Corporation, el director executiu europeu de la qual és Alberto de Rosa (germà del senador del PP Fernando de Rosa), "el Tribunal Suprem estableix així un abans i un després en els processos de reversió de les administracions públiques a Espanya".

A partir d'ara, "s'ha definit la doctrina que obligarà a totes les administracions públiques a justificar les repercussions i efectes financers i pressupostaris derivats de la decisió de revertir una concessió".

Aquesta sentència, "sense precedents", suposa "una gran garantia de l'estabilitat pressupostària i control de la despesa pública, ja que impedeix decisions administratives basades en criteris arbitraris i ideològics els efectes econòmics negatius dels quals hagen de pagar els ciutadans".

Alhora, "suposa també, una garantia del principi de transparència en la mesura en què els ciutadans coneixeran prèviament a la seua adopció, les conseqüències econòmiques que tindran les decisions dels seus governants".