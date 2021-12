Usuaris de Renfe promouen una campanya de protestes amb mocadors contra el servei deficient dels Rodalia de València

Amb el lema ‘Mocador al vent’, les plataformes Indignats amb Renfe i Usuàries del Tren València han llançat una campanya de protestes pel servei deficient les diferents trens de Rodalia del nucli de València, agreujat des de dijous amb l’horari de Nadal vigent fins al 9 de gener que implica una reducció de servei del 10% i trens dobles en hora punta.

Molts usuaris van pujar a les xarxes socials dijous fotos i vídeos amb andanes i trens de gom a gom de viatgers i viatgeres a conseqüència de les retallades en el servei.

Primera conseqüència del canvi d’horaris i que sembla serà el día a día pic.twitter.com/mGMXNlkUpb — Julia Luz (@juliluz22) 9 de diciembre de 2021

La campanya consisteix que els usuaris es facen fotos amb mocadors en el moment en què detecten algun problema i les pugen a les xarxes socials. Segons les plataformes esmentades, “la campanya pretén fer una crida als usuaris i usuàries del tren per a fer onejar els seus mocadors en les estacions en senyal de protesta pacífica i simbolitzant la petició d’ajuda als diferents governs locals, autonòmic, central i institucions europees”.

“Pretenem denunciar una gestió nefasta que està generant la pèrdua d’11 milions d’usuàries només a València, contribuint al foment de l’ús de mitjans de transport menys respectuosos amb el medi ambient”, expliquen.

Gente de 3 trenes metida en 1. La seguridad sanitaria frente a la COVID garantizada, sí señor. Personas enlatadas con bastante poco O2 que respirar. Empieza bien la temporada de reducción de trenes 👌 pic.twitter.com/edgyB7uzSE — Kabibi. (@AndreaLopezMota) 9 de diciembre de 2021

Per aquest motiu, reclamen “uns horaris i unes freqüències, que permeten un servei puntual i amb garanties de circulació en totes les línies de Rodalia València, sense cancel·lacions d’última hora i la contractació del personal necessari per a garantir un servei públic de qualitat i amb garanties de seguretat”.

Segons comenten, “el 2019, “només a València, es van suprimir 7.543 trens en Rodalia i Regionals quasi tots per falta de personal, material o manteniment del material”.

A més, exigeixen “rehabilitació i adequació de les estacions, donant prioritat als serveis més essencials com ara sales d’espera, il·luminació adequada a les andanes, serveis, informació personal i amb pantalles, eliminar les barreres arquitectòniques per a persones amb diversitat funcional i bicicletes que incompleixen la llei d’accessibilitat de 4 de desembre 2017”.

També “material ferroviari en condicions de seguretat, qualitat, sostenibles i energèticament eficients, dins dels estàndards adequats d’insonorització i accessibilitat per a bicicletes i cadira de rodes, sense deficiències tan usuals com per exemple les portes fora de servei, tot això amb preus de bitllets i bons competitius que no caduquen i atraguen l’usuari de mitjans de transport més contaminants”.