València censa 3.100 vehicles de Ciutat Vella a falta un mes perquè les càmeres de control comencen a sancionar

La posada en marxa de l’àrea de prioritat residencial (APR) de Ciutat Vella nord avança dins dels terminis previstos i les càmeres instal·lades ja estan contrastant els vehicles que s’endinsen en la zona restringida, un dels projectes escollits del procés de pressupostos participatius ‘Decidim VLC’ de l’any 2016.

Els dispositius estan instal·lats al carrer de la Corona des del carrer de Guillem de Castro; al carrer de Salvador Giner en l’accés des de la plaça del Portal Nou; al carrer del Salvador en la cruïlla amb el carrer dels Trinitaris; en la plaça del Mercat a l’altura del carrer del Trench i a l’eixida del pàrquing del Mercat Central en el gir cap al carrer de la Boatella.

Segons informa el Servei de Mobilitat Sostenible, a data del 18 de febrer hi havia registrades en el sistema un total de 3.135 matrícules, de les quals 1.251 corresponen a residents empadronats en l’APR que disposen de targeta per vianants, 494 a propietaris o arrendataris de places de garatge situades en el perímetre delimitat o 139 a titulars d’empreses i comerços amb local en l’APR, entre altres.

Aquests vehicles, sumats als usuaris amb dret a circular-hi d’acord amb la normativa de l’APR i que ja s’han registrat amb aquesta finalitat, estan servint ja per a començar a encreuar les dades amb les càmeres instal·lades, comprovar-ne el seu funcionament i en breu passar al pas següent en la fase d’activació de l’àrea prevista per al mes d’abril, quan es començarà a sancionar els vehicles que hi accedisquen sense estar autoritzats amb multes de fins a 200 euros.

Les dades encreuades encara no donen xifres concloents, per tal com falten per bolcar, entre altres, les matricules de taxis que encara no ha facilitat el Ministeri de Transports, les flotes dels vehicles de repartiment o qualsevol vehicle autoritzat pels residents dins dels marges que estableix el funcionament de l’APR, però des del Servei de Mobilitat Sostenible apunten que el registre va produint al ritme previst i serà normal un repunt final quan estiga més pròxima la posada en marxa de l’APR a ple rendiment.

“La posada en marxa de l’APR està avançant com esperàvem”, apunta el regidor responsable del Servei de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, “encara que es tracta d’una tasca complexa que implica diversos serveis municipals, des del de Mobilitat, que ha desenvolupat l’operativitat de l’APR, registra els usuaris i supervisa el funcionament normal, el Servei del Procediment Sancionador, que s’encarregarà de tramitar les sancions, o el Servei de Tecnologies, Informació i Comunicacions (SERTIC), encarregat de supervisar el desenvolupament informàtic i integrar-lo en el sistema municipal i que hi treballa a hores d’ara a ple rendiment, i també les administracions estatal i autonòmica, que han d’autoritzar i facilitar les comprovacions en les seues bases de dades”.

Així doncs, va afegir, “si totes les arestes que convergeixen en una actuació com aquesta es resolen en les pròximes setmanes, no hi haurà motiu per a dilatar l’inici, per la qual cosa instem de nou tots els interessats a continuar registrant-se en l’APR”.

L’APR Ciutat Vella nord va resultar una de les inversions escollides en els pressupostos Decidim VLC de l’any 2016, en aquest cas per a reforçar les mesures de pacificació de trànsit empreses per la Regidoria de Mobilitat Sostenible al setembre del 2015 i que van suposar un gir en el funcionament dels carrers del centre històric de la ciutat, recuperant-los per a la ciutadania i el seu actual ús majoritàriament per als vianants, després de posar fi al trànsit oportunista que fins al 2016 suposava la circulació diària de milers de vehicles pel seu interior.

A grans trets, residents, propietaris o arrendataris d’immobles o de places de garatge, proveïdors, empreses de mudança o de vehicles de lloguer amb conductor (servei de plataformes com Uber o Cabify) poden acreditar els seus vehicles per entrar i eixir sense problemes de la zona controlada per les càmeres.

En el cas del veïnat, poden donar permisos puntuals a 10 vehicles al mes aportant a l’Ajuntament la matrícula de cadascun en el termini de 72 hores anterior o posterior a l’accés a la zona restringida, per evitar així ser sancionats.

A més, els residents majors de 70 anys i els propietaris o arrendataris d’immobles o places de garatge poden donar d’alta dos vehicles perquè puguen entrar i eixir de la zona delimitada de manera il·limitada, mentre que els que tinguen família nombrosa podran fer el mateix amb un vehicle.

Els titulars de comerços o de locals situats a l’interior de la zona controlada per les càmeres, així com les associacions amb seu en el perímetre, com ara falles, altars o entitats veïnals, poden donar d’alta en el sistema dos vehicles de manera permanent.