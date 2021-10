El València CF abona a l’Ajuntament 2,2 milions de la parcel·la del nou estadi i li’n resten 6,5 per pagar

El València CF ha fet front al pagament de 2,2 milions d’euros a l’Ajuntament corresponent a l’anualitat actual de la parcel·la de l’avinguda de les Corts Valencianes sobre la qual s’assenta el nou estadi, segons han confirmat a elDiario.es fonts municipals.

El club i el consistori van subscriure l’any 2015 l’escriptura de formalització de la permuta de terrenys per la qual l’entitat valencianista es convertia en propietària amb caràcter general del sòl del nou Mestalla a canvi del pagament de 19,6 milions (23,3 milions amb el 3,5% dels interessos) en 9 anys i de 32 parcel·les en diversos barris valorades en 25,6 milions que ja s’han lliurat.

Les mateixes fonts han comentat que els diners van entrar a les arques municipals divendres passat 16 d’octubre, últim dia previst per a fer-ho efectiu dins del termini i, per tant, sense recàrrecs per demora.

D’aquesta manera, el València CF està hui dia al corrent dels pagaments, ja que fins al moment ha abonat 16,8 milions del total de 23,3 milions, incloent-hi els 2,2 milions abonats fa poc. D’aquesta manera, l’entitat valencianista deu 6,5 milions a abonar fins a l’any 2024. En concret, per al pròxim exercici la quantia a liquidar és de 2,1 milions d’euros, que es podrà fer efectiva també fins al 15 d’octubre de l’any que ve.

Sobre la possible represa de les obres, Meriton Holdings, l’empresa propietat del magnat Peter Lim que posseeix la majoria accionarial del club, encara no ha detallat quina quantia dels 118 milions que rebrà del crèdit del fons CVC a través de La Liga destinarà a finalitzar el coliseu. Segons les condicions establides del préstec, entre un 70% i un 85% d’aquesta quantitat s’ha de dedicar a l’adequació d’infraestructures. Uns ingressos a què s’unirien els corresponents a la venda de la parcel·la de l’avinguda d’Aragó.

Com va informar aquest diari, l’entitat esportiva va presentar la setmana passada un recurs de reposició contra la resolució del 13 de setembre passat de la Conselleria d’Economia per la qual es denegava al club una pròrroga per a desenvolupar l’actuació territorial estratègica (ATE), el pla urbanístic dissenyat el 2012 i aprovat el 2015 per possibilitar el trasllat del Mestalla de l’avinguda d’Aragó a la de les Corts Valencianes en un termini de 10 anys, és a dir, fins a l’any 2025.

En l’escrit, el president, Anil Murthy, insisteix a sol·licitar una pròrroga argumentant novament que no es poden atribuir al club els retards en l’execució de l’ATE, i afirma a més, encara que sense entrar en els detalls, que dedicarà els fons de CVC a reactivar les obres.

Segons diu el recurs, “el 31 d’agost de 2021, el Club va posar en coneixement d’aquesta Administració que es rebrà una injecció important de finançament procedent del fons CVC Capital Partners (CVC), arran de la signatura de l’acord corresponent entre aquest fons i La Liga Nacional de Fútbol Profesional”.

En aquest sentit, afig que “aquest finançament permetrà al club executar amb més celeritat les actuacions pendents de l’ATE, superant així les dificultats econòmiques ocasionades pel COVID-19 en el mercat immobiliari i en el sector del futbol. No obstant això, caldrà que es concedisquen les llicències corresponents per part de les administracions corresponents. Sense aquestes llicències el club no podrà iniciar cap obra, malgrat haver solucionat els obstacles econòmics derivats del COVID-19 amb el finançament de CVC”.

Quant al poliesportiu de Benicalap, Murthy en el seu escrit es compromet a presentar el projecte definitiu aquest mes d’octubre, amb la qual cosa les obres podrien iniciar-se al gener, segons va afirmar la setmana passada la regidora d’Esports, Pilar Bernabé.