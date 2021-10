València estima que el cost de la Copa de l’Amèrica pot oscil·lar entre 300 i 400 milions d’euros

“Els contactes que hi ha hagut hui dia han sigut informals, estem esperant que els promotors presenten un estudi seriós, rigorós i una proposta seriosa i rigorosa sobre la celebració de la Copa de l’Amèrica”. Així es va expressar dijous la vicealcaldessa socialista, Sandra Gómez, pel que fa a la possibilitat que València poguera acollir una nova edició de la competició de vela.

Gómez es va mostrar escèptica en apuntar alguns detalls sobre l’última competició a Nova Zelanda: “Auckland no vol acollir una altra vegada la regata perquè els ha costat 90 milions de dòlars“, tal com va informar elDiario.es.

De fet, segons han informat fonts municipals, les primeres propostes que ha rebut l’Ajuntament estimen que l’organització de l’esdeveniment tindria un cost total entre 300 i 400 milions d’euros. I és que, a més del cost del cànon, que estaria al voltant de 28 milions, caldria executar les bases dels equips, noves infraestructures, com un pantalà, amarraments o un hospitality, entre altres projectes.

Amb tot, Gómez va recordar que “el Govern socialista ja ha pagat una edició de la Copa de l’Amèrica amb la condonació del deute de la Marina de València l’any 2021”.

Segons la vicealcaldessa, “com que s’ha fet aquest esforç tan important des de l’Administració pública, i s’ha fet fa poc, em sume a les paraules del president de la Confederació d’Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, que aquesta vegada han d’entrar en joc els patrocinadors privats”.

En aquests moments de recuperació de la crisi sanitària que ha colpejat l’economia, “la inversió ha de vindre de la iniciativa privada, perquè allò públic ha fet un esforç considerable, i no l’any 2008 sinó l’any 2021”.

A més, va afegir que “cal fer una reflexió sobre l’absoluta falta de projecte que té la nostra oposició, i especialment el Partit Popular, que té un model de ciutat dels descarts, d’acollir allò que altres no volen; jo vull reivindicar que aquesta ciutat té un model propi que estem desenvolupant i no anem al rebot d’altres ciutats”.

Gómez va recordar que estan treballant “per una ciutat de la cultura, perquè el nostre sector audiovisual siga una referència a escala nacional. Hem apostat fortament per la celebració de l’Any Berlanga portant ací la gala dels Premis Goya; també perquè València siga una referència gastronòmica a escala internacional i en aquest 2022 se celebrarà ací la gala dels premis Michelin”.

Finalment, va explicar que estan portant “coses positives a València, però coses que parlen del que som els valencians, del nostre propi relat” i va assegurar que han aconseguit, per exemple, “a través de la col·laboració publicoprivada, que València siga capitalitat mundial del disseny per a fomentar, per a visibilitzar la nostra indústria del disseny, que és absolutament transversal en diferents sectors”.