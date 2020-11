València no pot sol·licitar l’execució de la sentència que declara il·legals les graderies del vell Mestalla, perquè ha prescrit

Més problemes legals en la ja per si mateix enrevessada situació de l’operació urbanística de Mestalla. Fonts jurídiques han confirmat a elDiario.es que ja ha vençut el termini per a sol·licitar l’execució de la sentència de 16 de febrer de 2005 del Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem que declara il·legals les graderies del vell coliseu que donen al carrer de Joan Reglà, pel fet de recaure la volada sobre la via pública.

Les mateixes fonts han explicat que el termini establit per a sol·licitar l’execució de la sentència, que en la pràctica hauria suposat la demolició de les graderies, va véncer al cap de cinc anys, és a dir, el 16 de febrer de 2010.

No obstant això, ni l’Ajuntament de València, ni la Generalitat ni la Federació d’Associacions Veïnals com a parts de la causa ho van sol·licitar, entre altres coses per l’acord que es va signar per traslladar l’estadi a l’avinguda de les Corts Valencianes i per fer un poliesportiu per al barri de Benicalap.

Si bé és cert que la il·legalitat de les graderies del vell Mestalla ha sigut un dels arguments més recurrents per a pressionar al club en la línia de la represa i l’acabament de les obres del nou estadi de les Corts Valencianes, paralitzades des de fa 11 anys, també és veritat que la impossibilitat d’executar la sentència esmentada no canvia en excés el panorama, ja que el club continua tenint uns compromisos adquirits a canvi d’executar el trasllat de l’estadi.

Sobre aquest tema, la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, posa en valor la “confiança” que la societat valenciana va depositar en el club, ja que l’execució de la sentència va quedar vinculada al trasllat al nou estadi. Per això, afirma que “aquest gest ha de ser correspost pel club”.

“Aquesta ciutat no pot només donar i que la propietat del València CF no complisca els seus compromisos”, assevera Sandra Gómez, que a més assegura que aquesta situació “no canvia res”. “El nou Mestalla no pot ser una obra parada eternament”, insisteix.

Tal com va avançar aquest diari, la vicealcaldessa va advertir que, si el València CF no fa cap moviment dirigit a reprendre el projecte, l’equip de govern municipal es plantejarà sol·licitar a la Generalitat Valenciana la caducitat de l’actuació territorial estratègica (ATE) al maig del 2021, data en què, segons el document urbanístic, havia d’estar acabat el coliseu de l’avinguda de les Corts Valencianes.

Segons Gómez, “si el València CF no demostra una voluntat clara de voler reiniciar les obres, com seria mostrar projectes o iniciar tràmits per a obtindre llicències, l’Ajuntament no tindrà més remei que plantejar-se aquesta mesura”.

Si això arribara a passar, el València CF perdria els 40.000 metres quadrats de terciari destinats a executar una zona comercial en els terrenys de l’avinguda d’Aragó, la qual cosa suposaria una minva per al club entre 15 i 25 milions d’euros.

Tanmateix, segons explica Gómez, el València CF conservaria l’edificabilitat de 75.000 metres quadrats (uns 450 habitatges) prevista en el planejament del vell Mestalla, després d’haver aprovat l’Ajuntament l’any 2005, amb l’alcaldessa popular Rita Barberá al capdavant, una requalificació molt avantatjosa per a l’entitat esportiva.