València obri les portes d’una inèdita Exposició del Ninot en ple mes de juliol

En un ambient estiuenc inèdit fins ara per a la celebració de l’Exposició del Ninot, les falleres majors de València, Consuelo Llobell i Carla García, han inaugurat divendres la mostra situada en la Base de la Marina de València, acompanyades de l’alcalde, Joan Ribó, i del regidor de Cultura Festiva i president de la Junta Central Fallera (JCF), Carlos Galiana, entre altres autoritats.

L’obertura s’ha celebrat a les 19.00 h, després que els ninots s’hagen anat rebent i s’hagen instal·lat al llarg d’aquesta setmana. Els ninots en exposició han arribat procedents, enguany, de manera excepcional, de les instal·lacions de Fira València, on han romàs emmagatzemats des de març del 2020, després que es decretara la suspensió de les Falles amb motiu de la pandèmia de la COVID-19.

Una vegada inaugurada, l’Exposició del Ninot 2021 obrirà les portes al públic de manera oficial dissabte perquè les persones visitants puguen gaudir del bon fer del col·lectiu d’artistes fallers, reflectit en un total 752 ninots: 376 de grans i 376 d’infantils.

L’exposició romandrà oberta fins al 31 d’agost en el cas dels ninots infantils, i fins a l’1 de setembre en cas dels grans. Serà llavors que es procedirà, com és habitual, a la lectura del veredicte popular i a la proclamació dels Ninots Indultats del 2021.

A més de la nova ubicació en la Marina de València (per tal com el Museu de les Ciències, el seu emplaçament dels últims anys, està habilitat com a centre de vacunació), i del canvi de dates, una altra de les novetats de la mostra aquest 2021 és que la venda de les entrades es farà a través d’Internet, amb la finalitat d’evitar possibles esperes i facilitar l’organització.

L’horari de visites al públic serà de dilluns a dijous, de 10.00 a 20.00 h, i de divendres a diumenge, de 10.00 a 21.00 h. Els preus es mantindran com en l’última edició.

L’alcalde ha subratllat que en aquests moments “és més important que mai continuar exercint la nostra responsabilitat col·lectiva i assumir els nostres compromisos amb tots els sectors creatius vinculats a la festa, amb el conjunt de la societat”. “Aquesta responsabilitat”, ha afirmat, “és la que ens permetrà tornar a fer Falles, que han de ser una celebració de la festa, de la creació, de la cultura; però, sobretot, ara més que mai, una celebració de la vida compartida”.

Ribó ha recordat que, des de l’inici de la pandèmia de COVID, “tots els sectors vinculats a la festa han reaccionat amb responsabilitat, conscients de la greu situació, anteposant la salut i la seguretat”; però ha subratllat que precisament l’absència dels festejos “ha posat de manifest quant que necessitem les Falles i com d’importants que són per a nosaltres, perquè el temps de festa és el que ens ajuda a fixar la nostra vida en el món que ens envolta i amb les persones que ens envolten. És el temps en què compartim sentiments i reforcem vincles, en què construïm i celebrem comunitat. I també és el temps durant el qual els nostres carrers són la plataforma on tants sectors culturals ens transmeten la riquesa i la singularitat de la seua expressió creativa”.

Exemple de tot això és aquesta Exposició del Ninot 2021, ha explicat Joan Ribó, “una mostra que, enguany de manera especial, ha de servir per a reivindicar la faena dels artistes fallers que dona sentit a la nostra festa més universal”. I així mateix, ha destacat “la capacitat d’adaptació i superació davant les adversitats que, al llarg d’aquests mesos, ha demostrat el col·lectiu faller, una situació crítica que hem hagut d’aprendre a gestionar, tant des de les institucions com des de les comissions”.

Primera exposició de la història a l’estiu

La primera Exposició del Ninot de la història data de l’any 1934. Des de llavors, amb l’excepció dels anys de la Guerra Civil, en què la festa va quedar suspesa, és la primera vegada que aquesta mostra popular se celebra fora del calendari habitual de la festa fallera, entre els mesos de febrer i març.

Tan sols hi ha un precedent d’exposició celebrada a l’abril de l’any 1937, en la Llotja, amb quatre escenes de quatre falles costejades pel Govern republicà, ja que la festa com a tal organitzada per part de les comissions va quedar paralitzada un any abans. Una d’aquestes, amb el lema ‘El betlem d’enguany’, obra de Regino Mas, recreava el naixement, però amb la particular sàtira fallera.

En l’escena ixen representats l’infant Jesús com a Francisco Franco, mentre el general Queipo de Llano encarna la Mare de Déu, i Miguel Cabanillas, director general de la Guàrdia Civil, fa de Sant Josep. A la dreta de l’escena es poden veure tres Reis Mags, que són en realitat Hitler, Mussolini i un rei negre que simbolitza el Marroc, que regalen a l’“infant Franco” un tanc, un avió de guerra i un soldat, respectivament.

Tecnologia per a controlar aforaments

La zona de les figures de la Secció Especial disposarà d’un control d’aforaments particular. Un àngel estilitzat amb cara amable contempla els visitants de l’Exposició del Ninot 2021. Però, encara que ho sembla, no és una peça més de la mostra. L’Angelet és un ninot intel·ligent que integra un nou sistema de control d’aforaments, basat en intel·ligència artificial, per a garantir la seguretat de les persones.

Es tracta d’un projecte pilot desenvolupat conjuntament per les empreses emergents Valua i AI-Vision, que permet una personalització completa i integració en els espais o esdeveniments, tant públics com privats, on puga implantar-se en el futur.

Aquesta iniciativa conjunta ha sorgit en el marc de l’acceleradora pública de triple impacte Col·lab, en el centre d’innovació Les Naus de l’Ajuntament de València i s’instal·larà, també, en algunes de les Falles més visitades durant la celebració d’aquestes festes, de l’1 al 5 de setembre.

En concret, el ninot incorpora la tecnologia d’AI-Vision, un dispositiu que processa imatges en moviment amb intel·ligència artificial (AI) per previndre aglomeració de persones i garantir el distanciament social en espais públics i privats.

Ha sigut elaborat per Estudio Chuky, vinculat a Valua, entitat la missió de la qual és posar en valor l’ofici d’artista faller oferint projectes artístics i creatius amb alt valor afegit per a entitats, empreses o particulars, com per exemple ninots personalitzats.

L’àngel, de més de tres metres d’altura, està dotat d’una càmera i sosté una esfera a les mans, que va canviant de color en funció de l’afluència de persones en la zona de la Secció Especial, on dona cobertura de la imatge, amb tons que van des del verd, si la situació és òptima, passant pel groc, si augmenta l’afluència, fins al roig intens, en cas d’excés d’ocupació.